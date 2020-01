Souček odešel ze Slavie do West Hamu. Může se stát nejdražším Čechem

Fotbalista Tomáš Souček odešel ze Slavie do West Hamu a může se stát nejdražším českým hráčem, který zamířil do zahraničí. Čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník bude nejprve v anglickém klubu za 113 milionů korun hostovat do konce sezony. Pokud se klub v Premier League zachrání, automaticky uplatní na hráče opci a za jeho přestup zaplatí Pražanům dalších 408 milionů korun. Na twitteru o tom informoval předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Fotbalista Slavie Tomáš Souček | Foto: ČTK

Souček by přestupem překonal rekord Tomáše Rosického, který v lednu 2001 přestoupil ze Sparty do Dortmundu za 504 milionů korun. West Hamu patří v Premier League 17. místo a jen díky lepšímu skóre není na sestupových příčkách. "Podepsáno. Nadšení i smutek zároveň. Tomáš nám bude hrozně chybět jako kapitán, hráč i člověk. Bude těžké ho nahradit. Je to skvělá vizitka Slavie i českého fotbalu," uvedl Tvrdík. Slávista Souček je blíž rekordnímu přestupu. Kouč: Má vše, co West Ham potřebuje Přečíst článek › O Součkově přestupu se mluvilo delší dobu. Nejlepší hráč minulé ligové sezony měl řadu nabídek už v létě, ale nakonec v červnu podepsal s českým mistrem novou smlouvu s výstupní klauzulí ve výši 15 milionů eur (378 milionů korun). S Pražany si na podzim zahrál základní skupinu Ligy mistrů a jeho cena ještě stoupla. V tomto přestupním období se o něj zajímal i jiný anglický klub Brighton či Monako, Souček dal ale přednost West Hamu. V tradičním londýnském klubu naváže na českou stopu, v minulosti za tým hráli i Luděk Mikloško, Tomáš Řepka a Radoslav Kováč. Zahraje si s Ricem či Zabaletou West Ham trénuje David Moyes, který v minulosti působil i v Manchesteru United. K nejznámějším hráčům patří Lukasz Fabiaňski, Declan Rice, Pablo Zabaleta nebo Andrij Jarmolenko. Největším úspěchem "Kladivářů" jsou triumf v dřívějším Poháru vítězů pohárů z roku 1965 či tři vítězství v Anglickém poháru. Pokud by West Ham Součka v případě sestupu nekoupil, bude podle Tvrdíka hráč stát více než 15 milionů eur. "Pro každého dalšího zájemce na transfer by to již nebylo 15 milionů eur výstupní doložky, ale cena po dohodě se Slavií. Nejen West Ham, ale i další zájemci o hráči byli ochotni nabídnout výrazně více než 15 milionů eur," uvedl Tvrdík. Vzpoura na letišti. Hašek odmítl odletět se Spartou na soustředění Přečíst článek › Souček je odchovancem Slavie, ve vršovickém klubu se ale výrazně prosadil až poté, co se v létě 2017 vrátil z hostování v Liberci. Tam ho vedl nynější kouč Pražanů Jindřich Trpišovský, který přišel do Edenu o půl roku později. V minulé ligové sezoně vstřelil Souček coby defenzivní záložník 13 branek a byl vyhlášen nejlepším hráčem ročníku. Celkem má v české nejvyšší soutěži na kontě 126 startů a 31 gólů. V reprezentačním A-týmu odehrál 25 utkání a trefil se třikrát.

Autor: ČTK