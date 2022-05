Jak hodnotíte své tříleté angažmá v Sigmě? Dobře. Byla to dlouhá doba, za kterou se stalo hodně věcí. Třeba pandemie okolo covidu, kdy jsme měli dokonce zastavenou soutěž. Celkově jsem spokojený, i když mohlo být samozřejmě něco lepší. Ve všech sezonách jsme hráli dobře v MOL Cupu a vždy chyběl kousek, abychom se dostali ještě dál. Jsem rád, že jsem v Sigmě mohl působit - odehrál jsem tady spoustu zápasů a měl jsem také dobrá čísla. Byly to pro mě pozitivní roky.

Mluvíte o MOL Cupu, vy jste mohl svou penaltou v závěru proti Slovácku posunout Sigmu letos do semifinále, jak moc její neproměnění mrzí?

Jsem z toho smutný, protože vím, že to byla dobrá šance dostat se až do finále. V semifinále bychom šli na Hradec a nikdy nevíte, jak to dopadne. Chtěl jsem tomu jít naproti, vzal jsem na sebe zodpovědnost, ale gólman mi ji chytil. Tuhle sezonu jsem zahrával tři penalty a dvě jsem proměnil. Celkově jako tým jsme měli několik penalt, které jsme nedali a vystřídali se na nich také ostatní exekutoři. Do příští sezony se to musí zlepšit.

Byl to váš nejhorší moment v Olomouci?

Pravděpodobně ano. Neproměnil jsem ale penalty ani proti Baníku a Spartě a vždycky jsem po nich zažíval podobné pocity, protože je pro mě každý zápas důležitý a chci dělat to nejlepší. Celkově jsem ale vždycky nechal na hřišti všechno, takže nikdo nemůže říct, že jsem nebojoval. V tomhle mám čistou hlavu.

Na co naopak vzpomínáte nejraději?

Hrál jsem tady několik hodně dobrých zápasů - například proti Opavě, kdy jsem vstřelil dva góly a vyhráli jsme 4:1. Také tuto sezonu jsme na Andrově stadionu porazili Jablonec 4:0. Na jaře byl pro mě speciální zápas proti Mladé Boleslavi, získal jsem ocenění pro hráče zápasu a bylo to v den, kdy zemřela moje babička. Ještě rád vzpomínám na zahraniční kempy, kde jsme hráli proti zajímavým soupeřům.

Nemohlo být umístění v tabulce lepší?

V některých momentech jsme letos měli smůlu, měli jsme mít o osm bodů více. Mohli jsme být v top šestce. Nejlepší trojka je od nás odskočena. Týmy Baníku a Slovácka měly velmi dobrou sezonu, takže jsme mohli být šestí, což by pro nás bylo dobré.

Zažil jste v Sigmě dva trenéry Radoslava Látala a Václava Jílka, jací byli?

Jsou totálně odlišní. S trenérem Látalem jsme spolu méně komunikovali, ale hrál jsem na vyšší pozici, dostával jsem se více do vápna a mohl jsem vstřelit více gólů. Poslední půlrok jsem hrál na jiné pozici - více záložníka, ale zase jsme s trenérem Jílkem více komunikovali. Celkově i tréninky byly úplně odlišné, nyní jsou více s míčem, se kterým děláme všechna cvičení.

Který kouč vám osobně seděl více?

Měl jsem dobré pocity z obou. Trenér Jílek rozumí mému smýšlení o fotbale - hra s míčem, přihrávky… V těchto věcech přemýšlíme stejně. Kouč Látal je charakterem emocionální bojovník a to jsem i já. Takže máme podobný charakter. Věděl, že když ze mě chce dostat to nejlepší, tak mě musí dostat trošku pod tlak, protože pod ním pracuju ještě tvrději.

Jak budete vzpomínat na Olomouc jako město?

Město je krásné. Byl jsem několikrát také v okolí - v Čeladné a Hrubé Vodě. Často jsme jezdili na výlety. Miloval jsem moře, ale díky České republice mám rád nyní také hory. Navštívili jsme Jeseníky, Dolní Moravu…

Co přátelé v Česku?

Mám tady dobré kamarády, ale občas byl problémem jazyk. To je možná hlavní důvod, proč jsem nebyl úplně spokojený v soukromém životě mimo fotbal. Pro mě jsou totiž přátelé důležití. V týmu mám dobrý vztah s Poulolem, právě kvůli jazyku, s Džemou (Václavem Jemelkou), který na mě byl od prvního do posledního dne milý a také se Zmrzkou a Kubou Yunisem.

Proč jste nechtěl v Sigmě zůstat?

Potřeboval jsem novou výzvu a motivaci. Chci získat zase další nové zkušenosti.

Co vám bude chybět?

Teď opravdu nevím. Měli jsme ideální tréninkové prostory i stadion je krásný. Teď ale přemýšlím jenom nad tím, až uvidím svoji rodinu a přátele.¨¨

Kam povedou vaše další kroky?

Nevím, jsem otevřený všemu. Nějaké nabídky mám, ale chci ještě počkat. Roli při výběru bude hrát určitě soutěž, životní styl i fotbalové prostředí. Proberu to i s rodinou, abych udělal co nejlepší rozhodnutí.

Je možný i návrat do Španělska?

Ano, ale teď nevím. Je spíše větší šance, že nyní půjdu do jiných zemí než zpět do Španělska.