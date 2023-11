Nebýt tohohle momentu, kdo ví, jak by to dopadlo. Po vítězství Sparty nad Bohemians 2:0 se řeší (zase) penalta za nerozhodnutého stavu. Po jejím proměnění měli Letenští umetenou cestičku ke třem bodům. Názory na pokutový kop se liší.

Jan Kuchta ze Sparty padá po faulu, po kterém byla nařízena penalta. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

V 66. minutě hostující Matěj Hybš vrazil ve vápně zezadu do Jana Kuchty, ten se skácel jak podťatý a rozhodčí Marek Radina po chvíli váhání a komunikaci s VARem nařídil penaltu. Veljko Birmančevič se z puntíku nemýlil a nasměroval Spartu k vítězství, které v závěru zpečetil Lukáš Sadílek.

Boj o trůn: Sparta zpátky v čele. Zlín zapsal druhou výhru, tma na Stínadlech

Kouč „Klokanů“ se zlobil, že šlo o přísně posouzený zákrok. „Kuchťák mě přesvědčuje, že to byla penalta. Tak tady pískejme soft penalty a bude to dobrý,“ čertil se. „Ale ať nejsem za ubrečeného, měli jsme to odkopnout a vůbec by k tomu nedošlo.“

Naopak podle sparťanů nebylo co řešit. „Koukal jsem na míč a hráč do mě vrazil. Podle mě jasná penalta,“ líčil sparťanský útočník Kuchta.

„Neviděl jsem to v opakovaných záběrech, ale jak jsem tu situaci vnímal na hřišti, tak to působilo jako čistá penalta, jako vražení zezadu,“ doplnil kouč Sparty Brian Priske.

A experti dali Letenským za pravdu. „Penalta Sparty ,,frejm po frejmu.“ Není 100%, ale jsem s ní ok,“ napsal na sítí X Zdeněk Folprecht. „Kuchta čekal na balon, který by hrál on. Hybšák ví, že míč hrát nemůže a úmyslně dává Kuchtovi „hokejový“ hit někam mezi lopatky. Bohužel pro Hybše je Kuchta nezpevněný a soustředěný jen na míč. Padá přirozeně.“

Stejný názor měl ve studiu O2 TV Antonín Rosa. „Jasný faul, není o čem.“

Dostatečná intenzita na penaltu?

V diskuzích na internetu se ale našlo mnoho fanoušků, kteří oponovali. Podle některých se penalta pískala jen proto, že šlo o Spartu. Jiným zase vadilo teatrální gesto Kuchty, který se po zákroku držel za hlavu.

Penaltový zákrok na Jana Kuchtu:

Zdroj: Youtube

„Je to pro vás dostatečná intenzita na penaltu? Samozřejmě jsem rád, že se Kuchtičovi nic nestalo s hlavou, za kterou se držel,“ zněl ironický komentář jednoho z uživatelů Twitteru. „Takový „penalty” prostě ne,“ přidal se další.

Sparta se vrátila na špici o dva body před Slavii a bude čekat, jak její rival zvládne nedělní bitvu s Plzní.