"Máme hladový tým, kluci chtějí vyhrávat. Stejně tak víme, že to nebude hned. Začínáme evropskými poháry a obě soutěže jsou stejně důležité. Nemůžeme preferovat začátek jedné nebo druhé soutěže. Věříme, že jsme dobře připravení a že se budeme zlepšovat," pokračovala klubová legenda.

Kapitánská páska byla poslední sezony v držení Bořka Dočkala. Ten ukončil činnost a důvěru od trenéra i hráčů ji nosit dostal teprve třiadvacetiletý Ladislav Krejčí mladší."Má k tomu všechny předpoklady. Když jsem ho kupoval, všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že kupuju kluka z druhé ligy. Láďa je pro všechny spoluhráče výborným vzorem toho, že píle, práce a láska k fotbalu vás dovedou k tomu, že můžete mít dobrou kariéru. Zaslouží si být kapitánem Sparty," chválí Rosický.

"Dozvěděl jsem se to od trenéra a sportovního ředitele při sezení s pár hráči, kteří s tím souhlasili. To bylo pro mě důležité, aby to bylo oboustranné," řekl odchovanec brněnského fotbalu, který na Letnou přišel v roce 2019.

V prvních zápasech ale bude mít pásku někdo jiný. Krejčí totiž kvůli zranění začátek sezony nestihne. "Můj stav je aktuálně takový, že se doléčuju s fyzioterapeuty, nejsem ještě s týmem. Snažím se udělat všechno pro to, aby to bylo co nejdřív. Kdy přesně, vám neřeknu, ale určitě to není dlouhodobější," okomentoval svůj zdravotní stav.

"Klub nemůže stát na jednom hráči, ale doufáme, že se dá brzy do kupy," přeje si Rosický.

Aby si svěřenci trenéra Priskeho zahráli na podzim skupinu evropských pohárů, konkrétně Evropské konferenční ligy, musí přejít přes tři předkola. Teď ve čtvrtek začínají bitvy s norským Viking Stavanger, v další fázi by sparťany čekal lepší z dvojice Motherwell (Skotsko) - Sligo Rovers (Irsko).

