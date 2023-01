Co musí Sparta do druhé poloviny sezony zlepšit? Myslím, že Sparta si dobře vyhodnotila aktuální problém a zkouší přivést nové a kvalitní hráče. Sparta pod Priskem se neustále zlepšuje ale potřebuje širší a kvalitnější kádr, což si uvědomila.

Je vidět rukopis trenéra Briana Priskeho?

Těžko takto hodnotit. Je ale vidět, že byla Sparta na konci o dost aktivnější s míčem a důrazná při napadání. Jsem velmi zvědavý na zabudování nových posil právě pod dánským trenérem. Názor nejenom sparťanské veřejnosti je takový, že na Letné jsou posily potřeba. Ne ale hráči, kteří se budou zapracovávat půl sezony ale fotbalisté, kteří budou schopni okamžitě rozhodovat zápasy.

Věříte Spartě, že může ze třetího místa zabojovat o titul?

Všichni víme, že Sparta bodově ztrácí na první Plzeň a druhou Slavii, já bych to ale ještě nechal otevřené. Věřím, že styl, kterým Sparta jde, je správně. V české lize momentálně není tolik kvalitních hráčů, kteří by okamžitě pomohli Spartě. A když už, tak je o ně velká přetahovaná. Proto Sparta šla do zahraničí, málokdo ale fotbal sleduje tolik, aby nové posily znal. Doufám, že se posily zapracují okamžitě. Na podzim jsem nebyl přesvědčený, že kvalita a šířka kádru byla tolik konkurenceschopná na to, aby vyhrála ten vytoužený titul.

Ve Spartě dochází často k výměně trenérů. Dostal by od vás Brian Priske důvěru, pokud by dovedl tým ke třetímu místu?

Já jsem obecně pro koncepčnější práci, takže bych mu po sezoně určitě ještě prostor dal. Obecně se mi jeho práce líbí – práce s daty, příjemné vystupování a spolupráce s Tomášem Rosickým. Myslím si, že můžou mít společně zajímavý výběr posil, které nejsou tolik okoukané, a osvěžit tím českou ligu.

Sparta přivedla do svého mužstva čtyři cizince. Z diskusí fanoušků na stadionu i sociálních sítí je vidět, že jsou dva rozdílné tábory. Jeden je pro, druhý se obává, aby Sparta nedopadla jako za Andrey Stramaccioniho. Ke které straně se přikláníte vy?

K té, která je pro. Za Stramaccioniho se nakoupili hodně drazí hráči, kteří měli téměř nulovou výkonnost a obrovské smlouvy. V té době to byly takové bezhlavé milionové nákupy, k tomu ještě k přestupům došlo okamžitě, co Ital na Letnou přišel. Trenér Priske naopak v týmu už nějakou dobu je, moc hráčů do této doby nepořídil. Nejprve hledal, kde Spartu tlačí bota, a poté to řešil s Tomášem Rosickým. Podle mě jde o diametrální rozdíl.

Zaregistroval jste protesty skalních fanoušků proti vedení klubu v čele s Tomášem Rosickým?

Ano, dokonce jsem byl i na stadionu, když zaházeli hřiště dýmovnicemi či řvali proti Tomáši Rosickému pokřiky. Na Spartě byli vždycky nároční fanoušci, ale na rovinu říkám, že se mi tato forma protestu nelíbí. Díky svému působení ve Spartě znám ten klub zevnitř a moc dobře vím, že tam ve vedení všichni makají, co to jde a dělají pro úspěchy Sparty všechno. Sparta je v současné době ve fázi, kdy je blízko ještě většímu posunu. A právě v tuto chvíli přišly protesty tvrdého jádra, které dokonce během zápasu odešlo. Bylo pak hezké vidět, jak si s tím poradil zbytek stadionu, který převzal výborně atmosféru. To ultras jádro pak muselo být zaskočené s tím, jak fandění po jejich odchodu vypadalo. Líbilo se mi, že se proti kotli část stadionu výrazně vymezila.