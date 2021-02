Jeho zoufalství se na jednu stranu dalo chápat (věčnou improvizaci nelze povýšit na dlouhodobou koncepci), na druhou stranu to znělo jako nepřímé přiznání, že ne všichni borci v kádru mají na to, aby hráli na Letné.

Teď je v obdobné situaci Kotalův ostře sledovaný následovník Pavel Vrba. I on už si za těch pár týdnů ve funkci stačil postesknout, jak se mu vysněná jedenáctka neustále sype pod rukama. Bere to ale jako výzvu.

„Už při svém příchodu jsem si myslel, že kádr Sparty je velmi silný. Dostatečně široký a kvalitní,“ řekl Vrba po sobotním mači ve Zlíně, kde jeho svěřenci po velmi dobrém výkonu (hlavně v první půli) ukořistili tři body za výhru 3:0.

V základní sestavě tentokrát naskočili třeba Adam Karabec, Srdjan Plavšič či (podruhé v řadě) Tomáš Wiesner. Absencí bylo opět víc než dost: vykartovali se Bořek Dočkal s Michalem Trávníkem, onemocněl David Moberg Karlsson (ano, je za tím zlořečený koronavirus), zraněni jsou Lukáš Juliš, Martin Minčev, Andreas Vindheim a Michal Sáček. K tomu lze přičíst i dlouhodobé marody Lukáše Štětinu a Adama Hložka. Žádná sláva.

„Tak to v průběhu soutěže někdy prostě je,“ uvědomuje si Vrba. „I tak velký počet absencí nám ale umožňuje dát prostor dalším hráčům, kteří mají kvalitu. Dnes nám pomohli k vítězství,“ chválil trenér po vítězství ve Zlíně.

Proměnlivá záloha

Vrba zatím Spartu kočíroval ve třech zápasech a v základní jedenáctce protočil už sedmnáct fotbalistů. I s náhradníky se pak dostaneme ke dvaceti hráčům za tak krátké období.

Na rozdíl od podzimu je však poměrně stabilní složení obranné řady: Ondřej Čelůstka, Dávid Hancko a teprve osmnáctiletý Martin Vitík pod Vrbou odehráli vše, stejně jako gólman Florin Nita. Proti Karviné i ve Zlíně navíc zazářil krajní bek Wiesner.

„Já budu odpovídat pořád stejně. Hráči do Sparty nechodí za zásluhy, ale na základě výkonů ve svých klubech. Bylo by špatné, kdyby to neukazovali. On to ukazuje, je to dobře a je vidět, že sem přišel zaslouženě,“ řekl Vrba na adresu rychlonohého obránce, byť zrovna Wiesner je sparťanským odchovancem.

Mnohem proměnlivější je po změně trenéra složení ofenzivních složek. Ve Zlíně naskočili místo obvyklých opor zálohy Dočkala s Karlssonem další mladík Karabec a srbský hračič- ka Plavšič. Nezklamali, první jmenovaný navíc skóroval. „Velký talent,“ uznale pokýval hlavou Vrba.

Velké výzvy čekají

Nutno dodat, že směrem dopředu Sparta předvedla vcelku svěží výkon. A to přesto (nebo právě proto?), že ze všech záložníků a útočníků byl jediný Ladislav Krejčí st. v základu ve všech třech posledních duelech.

„Hrajeme dopředu, otevíráme si hřiště a chodíme nahoru ve velkém počtu. Nečekáme na soupeře. I když je to někdy náročné, vzadu se hraje otevřeně a občas inkasujeme, tak při tomto herním stylu jsme schopni dát víc gólů. Lidi to baví a je to pěkný fotbal,“ popsal ostřílený stoper Čelůstka změny pod Vrbovou taktovkou.

Na hrotu teď dostává novou šanci Kotalem poněkud upozaděný Kozák. V sobotu se trenérovi odvděčil gólem po obřím kiksu zlínského brankáře.

Podtrženo, sečteno: zatím platí, že ať nastoupí kdokoli, chce se před novým koučem vytáhnout a jede na sto procent. Ve Zlíně navíc Sparta dokázala neinkasovat, takže k oživení v ofenzivě se (přinejmenším protentokrát) konečně přidala i defenzivní kvalita.

Ale… „Tři vyhrané zápasy znamenají, že jsme v pohodě, ale jinak to neznamená vůbec nic,“ varoval Vrba před předčasným malováním zářivé budoucnosti. Sám nejlépe ví, že až po skončení současné „oťukávací“ fáze ho čekají ty skutečné výzvy.