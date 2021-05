„Sparta má v mladých hráčích velký potenciál,“ uznává Jan Nezmar, expert Deníku a bývalý sportovní ředitel Slavie.

Poháry pomůžou

Má pravdu. Vedle zmiňovaných je nutné připočíst také zraněného Ladislava Krejčího mladšího, v tuto chvíli náhradníka Martina Vitíka, zřejmě i sprintera po kraji Matěje Polidara. „Z něj něco bude,“ řekl ostatně Pavel Horváth, když ho trénoval před rokem v Příbrami.

Zdroj: DeníkSečteno a podtrženo: majitel Daniel Křetínský v nich má velký příslib do budoucna. A peníze. „Hodně bude záležet na tom, jak bude hrát Sparta, pokud se dostane do pohárů, tak můžou tito hráči získávat cenné zkušenosti a bude se zároveň zvyšovat i jejich hodnota a cena,“ má jasno znalec Nezmar.

Jasným lídrem této skupinky je Hložek. Poptává se po něm (bez přehánění) celý svět. Tu Dortmund, tu Bayern, Arsenal, Lipsko. „Má potenciál být světovým útočníkem,“ tvrdí Nezmar. „Ač je mu stále jen osmnáct let, jako klíčového hráče. Je to hráč, který má hodně vysoké parametry,“ přikývne kouč Sparty Pavel Vrba.

Kolik stojí?

Karabec postupně roste do podobné pozice, Krejčí už v ní je. Vitík se zdát být příslibem. „Je absolutní nesmysl, aby Hložek zůstával ve Spartě příští sezonu. Svůj potenciál musí rozvíjet ve kvalitnější lize. Potřebuje hrát těžké zápasy každý víkend,“ napsal na Twitter Petr Nerad, někdejší hráč Bohemians.

„Myslím si, že všichni tito hráči ještě pro příští sezonu zůstanou,“ reaguje Nezmar.

Je jasné, že Sparta nebude prodávat masivně. Myslí na titul. Bez Hložka by to měla sakra těžší. „Jsou to kluci, kteří v budoucnu potáhnou nejen Spartu, ale třeba i reprezentaci,“ tvrdí Nezmar.

Přesto je jasné, že na Letné narazili na zlatou žílu. Uznávaný web transfermarkt.de sice drží ceny českých mladíků dole (viz grafika), ale vše bude jinak. Hložek má už nyní cenu minimálně půl miliardy.