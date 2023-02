Zatímco doposud musel kouč Sparty Brian Priske snášet hlavně ostrou kritiku a kousat jedno zklamání za druhým, na jaře už jeho práce nese ovoce. „Jednoznačně náš nejlepší zápas tohohle roku,“ pokyvoval hlavou dánský lodivod po suverénní nedělní výhře 6:2 v malém derby v Ďolíčku.

Plzeň se protrápila k výhře proti Budějovicím, Sparta zvládla divočinu v Ďolíčku

Vypíchl především mentální odolnost svých svěřenců. „Nikoliv individuální nebo taktická kvalita, ale právě určitá mentální odolnost nám v minulosti chyběla.Teď to kluci ustáli a předvedli úžasný výkon.“

Letenští, kteří vyhráli pět z posledních šesti zápasů, demonstrovali ohromnou útočnou sílu. Prosadit se dokázali oba útočníci Tomáš Čvančara a Jan Kuchta, který se trefil poprvé od října. „Jsem rád za naše ofenzivní hráče, kteří se prosadili. Mám z toho radost,“ nezastíral trenér Pražanů Priske, který do týmu zapracovává zimní posily Kaana Kairinena, Qazima Laciho, Dimitrije Kamenoviče a Awera Mabila.

Ale zpátky ke Čvančarovi s Kuchtou. Oba si ve Spartě prošli těžkým obdobím, které se na nich podepsalo. Dokázali se ale vzchopit. „Je pravda, že v úvodu sezony dostali lekci. Čvančara byl vyloučený, Kuchta měl pětizápasový trest. Věřím, že se oba poučili, a to se promítlo v tom, jak k tomu utkání přistoupili.“

Jan Kuchta (na archivním snímku uprostřed vedle stopera Asgera Sörensena) prolomil v Ďolíčku střelecké trápení a pomohl k výhře 6:2!Zdroj: AC Sparta Praha

Nenechali se vyprovokovat

Oba vyhecované derby psychicky ustáli. „Dokázali udržet emoce na uzdě, zklidnit se v klíčových okamžicích, přestože některé situace byly v tomto ohledu složité. Oba naši útočníci zachovali chladnou hlavou a nenechali se vyprovokovat, to bylo důležité,“ chválil Priske.

„Jsem tady od toho, abych dával góly, takže to pro mě bylo těžké období. Hodně jsem na tom pracoval. Měl jsem různé způsoby trénování a přípravy na zápas. Změnil jsem stravu i pitný režim a hodně mi to prospívá. Cítím se zápas od zápasu lépe a snad to budu takhle držet,“ těšil se z jarního procitnutí Jan Kuchta.

Všechno ale není jen zalité sluncem. Stín na výkon vrhá defenziva, kde to pořád hapruje. Sparta na jaře ve všech třech zápasech inkasovala. Před týdnem trojice stoperů Vydra-Panák-Krejčí II dost hořela. Teď ve složení Vitík-Sörensen-Krejčí II už to bylo o poznání lepší.

„Čisté konto není nutnost, ale věřím, že pokud budeme nadále takto pracovat, tak se k němu dopracujeme,“ doufal Priske.