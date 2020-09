Měl jste obavy, aby se kvůli koronavirové pandemii vůbec začalo hrát?

Neměl. Přemýšlel jsem spíše o tom, zda se to dohraje. To mám v sobě stále.

Bezpečnostní opatření jsou znát na každém kroku. I tiskovky jsou bez novinářů. Pobavil vás třeba výrok jabloneckého trenéra Petra Rady, že se mu po zápase nechce hovořit ,,do zdi“?

(směje se) Je dobře, že si z toho umí udělat srandu. Nesmí se to brát jako kritika, ale jako legrace.

Podle očekávání je v čele ligy mistrovská Slavia. Bude bez Tomáše Součka, nejlepšího českého fotbalisty uplynulé sezony, stejně silná jako vloni?

Jde o velkou ztrátu. Bude hlavně na trenérovi, jak se s tím vypořádá, co vymyslí za systém. Najde-li podobný typ. Souček každopádně bude Slavii moc chybět.

Rozruch způsobila penalta, kterou šel proti Příbrami kopat slávistický brankář Kolář. Je na tom podle vás něco špatného?

Ne. Vůbec. Naopak. Kdybych byl v kůži trenéra, tak ho tam taky pošlu. Za daného stavu nebyla možnost na zvrácení výsledku. Kolář si to navíc zaslouží. Slavii kolikrát podržel, a když to zkouší na tréninku, tak proč by nešel. Dnešní gólmani musí umět hrát nohama. Nebylo to tedy riziko ani frajerství.

Prosadí se v nabitém slávistickém kádru chrudimský odchovanec Tomáš Malínský? Zatím nastřádal jen pár minut…

Konkurence je tam velká. Každý náhradník by mohl hrát v základní sestavě. Musí to stejně jako ti před ním zpočátku přetrpět. Masopust to měl taky tak a nakonec se dostal až do národního mužstva. Pro hráče to není jednoduché. Každý má jinou povahu, jinak se s tím vyrovnává. Malínský předpoklady má, jeho čas možná přijde.

Šlape také Sparta, kterou jste v roce 1985 dovedl k titulu. To vás musí těšit…

Sparta hraje líp, už to začalo na konci jarní části. Po několika letech stagnace to zase konečně k něčemu vypadá.

Tah s trenérem Kotalem se ukazuje být náramný. Sparťanská obec se po letech strádání opět raduje z předvedené hry…

Angažování trenéra Kotala byl velmi dobrý krok. Jde o kouče s citem pro sestavu. Ví, kam koho zařadit, kdy vystřídat. Umí zanalyzovat hru soupeře

Velmi jsou vidět mladíci. Juliš, Hložek či Krejčí. Trenér chválí i zkušené bardy Dočkala s Čelůstkou. Může letos Sparta konkurentovi z Edenu zavařit?

Stoprocentně. Je tu jiná psychologická situace. Došlo k jisté proměně hráčů, výkonnostně stoupají. Víc si věří. Tým je vyvážený. Mladíci mi dělají radost. Je na nich vidět pokrok. Aby se ale stali top hráči a osobnostmi, musí na sobě stále pracovat. Jedině tak se stanou tahouny. Dočkal s Čelůstkou jim v tom mohou i díky svým charakterům pomoci.

Co Plzeň? V Liberci padla 4:1. Šlo podle vás ještě o důsledek nešťastného vyřazení z kvalifikace o Ligu mistrů v Alkmaaru?

Neřekl bych. Plzeň nemůže posilovat jako Sparta nebo Slavia. Má jiné finanční možnosti. V Alkmaaru mě překvapila její špatná hra směrem dozadu, ale i obrany. Smůla to zase taková nebyla. Domácí měli i jiné šance. Že je nedali dřív, je jiná věc. Šlo to hlavně přes střed obrany. Tam mi chybí jasný pilíř. Hráč, který by to dirigoval. Vzadu prostě schází kvalita.

První výhru zaznamenal nováček z Pardubic. V Ďolíčku porazil Teplice. Jaký na vás dělá dojem?

Pardubice jsem v lize ještě neviděl. Často jsem se na ně chodil ale dívat v loňské sezoně. Potěšily mě a zároveň překvapily. Vybojovaly postup, přestože se musely vyrovnat s odchodem řady hráčů. Druhou ligu navíc vyhrály s náskokem. Trenér Krejčí zaslouží velikánskou poklonu. Záchrana bude něco jiného. Teplice jsou delší dobu bez velké formy. Pardubice toho využily. Inkasovaly ve dvou utkáních jen jednou, což také o něčem svědčí. Čeká je fuška. Fandím jim. Půjde i o psychické nastavení. Může se klidně stát, že prohrají čtyřikrát v řadě a bude jen na nich, zda z případné šlamastiky dokáží vybruslit.

Sousední Hradec zůstal ve druhé lize. Vedení vyhlásilo boj o postup. Úvod Votroci zvládli. V Jihlavě dokonce otočili zápas z 2:3 na 4:3. To se v loňské sezoně nestávalo. Tým by měl mít podle všeho větší sílu…

Hlavně by měl mít velké ambice. Mezi elitou už schází delší dobu. Otočím to a budu mluvit o stadionu. Pokud v Hradci nebude stadion, nebude mít domácí prostředí. A nevím nevím, jestli se výsledek dostaví. Pokud se do toho už konečně kopne, chuť hráčů, trenérů, vedení, fanoušků výrazně vzroste a liga by se mohla konečně přiblížit.

V kádru zůstal jeden z lídrů Adam Vlkanova. Překvapilo vás, že po něm v letní pauze žádný ligista nesáhl?

Mně se na něj dobře kouká. Umí zpracovat míč, udělat kličku, obejít, vystřelit, má cit pro situaci. Když jsem šel v Hradci na fotbal, díval jsem se hlavně na něho. Na ligu určitě má, některým klubům by každopádně pomohl.

Hodně se čeká od návratu zkušeného Pavla Dvořáka…

Teď hraje spíše pod hrotem. To ale nemění nic na faktu, že musí dávat góly. Podepsal víceletou smlouvu, měl by mít na fotbal potřebný klid.

Je tu také mladý vytáhlý střelec Daniel Vašulín. V lecčems by mohl připomínat bývalého reprezentanta Vratislava Lokvence. Co vy na to?

Viděl jsem ho ještě v dresu Chrudimi. Má dobré fyzické předpoklady. Umí si pokrýt míč, udržet ho, vystřelit. Hlavně ale na sobě musí neustále pracovat. Nějaké zkušenosti nastřádal, ale liga je jiný level. Je to jen na něm.

Poslední otázka. Jak se vám zamlouvá působení bývalých hvězd v nižších soutěžích? Třeba Milana Baroše či Tomáše Řepky?

Moc. Oni si nejdou jenom zahrát, ale jdou lidem něco ukázat. U Řepky je to přehled, dirigentské schopnosti. U Baroše o přínosu nemusíme vůbec diskutovat. Osobnost jako hrom. Hodně toho dokázal. Mladí mají co okoukávat. Soupeři Vigantic by mohli vyprávět.