Popravdě řečeno, zmíněné cíle jsou spíše staronové. Vyhladovělí fanoušci nechtějí nic jiného než titul, na který Sparta čeká už šest dlouhých let. Dívat se zpovzdálí na křepčící slávisty a Eden v mistrovském opojení? Pro zaryté sparťany není nic více pokořujícího. Je ale otázka, zda klub z Letné dožene odvěkého soka už nyní.

„Všichni chceme titul, zároveň ale musíme být realističtí,“ upozornil sportovní ředitel Tomáš Rosický, pod jehož taktovkou dochází k postupné přestavbě kádru. Mizí akcent na drahé (a leckdy pochybné) zahraniční posily, zvyšuje se role odchovanců a dravého mládí. Pod trenérem Václavem Kotalem má hra zase řád. Na jak dlouho?

Vůně úspěchu je nakažlivá

„Získali jsme pohár. Máme mladší tým a kluci to potřebují. Čím dříve si čichnou k úspěchu, tím lépe pro ně. Je to nakažlivé a chcete ten úspěch zažít znovu,“ prohlásil Rosický. Zároveň ale upozorňuje, že před mužstvem leží dlouhá cesta. „Naše pokoronavirová šňůra byla obrovská, ale tým musí ukázat, že je schopen to zopakovat v celé sezoně.“

V přípravě na ligu sehráli Kotalovi svěřenci čtyři zápasy, ani jednou neprohráli. Ne všechno však bylo zalito sluncem (byť na soustředění v Rakousku panovalo vesměs děsivé vedro). Závěrečná středeční remíza 2:2 s Wolfsbergerem, účastníkem základní části uplynulého ročníku Evropské ligy, ukázala přetrvávající nedůslednosti ve hře obrany.

„Pro hráče to musí být poučení, že na takové úrovni nesmějí dělat triviální chyby,“ čertil se trenér Kotal. Sestava, kterou nechal hrát proti jednomu z elitních celků rakouské ligy celých devadesát minut, se zřejmě nebude příliš lišit od jedenáctky, která se za týden představí v Brně. „Je dobře, že jsme narazili na kvalitního soupeře. Velká škoda, že jsme neproměnili naše velké šance,“ zhodnotil Kotal poloúspěšnou generálku.

Návrat do Evropy

Kotal už nemá k dispozici nevyzpytatelného rebela Guélora Kangu, z tradičních opor ze Sparty odešli také Martin Frýdek a Costa Nhamoinesu. A důležité posily? Zkušenosti v defenzivě má dodat reprezentant Ondřej Čelůstka, z Itálie se vrátil Ladislav Krejčí, sázkou na budoucnost má být bulharský rychlík Martin Minčev.

Klíčové je setrvání (byť jen na hostování) slovenského stopera Dávida Hancka,zářivé hvězdy jarní ligy. „Pro trenéra bylo jeho setrvání jasnou prioritou. Jsem moc rád, že jsme se s Fiorentinou dohodli,“ řekl Rosický.

Trenér Kotal v přípravě se svými hráči pilně nacvičoval rozestavení se třemi obránci. V útoku válel navrátilec Lukáš Juliš, který by zřejmě mohl nahradit Benjamina Tetteha, o jehož odchodu se už chvíli spekuluje.

Až ostré zápasy ukáží, zda nově nalezené sparťanské sebevědomí stojí na pevných základech. A nepůjde jen o tuzemskou soutěž: hodně blízko je účast Letenských v základní skupině Evropské ligy. „Další cíl je pro nás vrátit Spartu do Evropy, kde také dlouho chybí. Prestiž klubu, hráčů a jejich ceny půjdou nahoru,“ plánuje Rosický.

Ano, Sparta poslední půlrok kráčí nadějným směrem. Nesmí se ale nechat (jako tolikrát v nedávné minulosti) zlákat kdejakou domnělou zkratkou.

Výsledky Letenských v přípravě



AC Sparta Praha FC MAS Táborsko 5:0 (4:0)

Góly: 4. Polidar, 23. Krejčí, 24. Polidar, 35. Karabec, 55. Juliš

Sestava v 1. poločase: Heča Plechatý, Štetina, Lischka Vindheim, Krejčí, Dočkal, Karabec, Polidar Tetteh, Hložek.

Sestava v 2. poločase: Holec Vitík, Krajinský, Hanousek Šilhart, Lukavský, Trávník, Fortelný, Plavšić Juliš, Kozák.



ND Gorica AC Sparta Praha 1:3 (0:1)

Góly: 68. Aliaga 21. Kozák, 50. Juliš, 86. Juliš.

Sestava v 1. poločase: Nita Štetina, Čelůstka, Lischka Vindheim, Krejčí, Dočkal, Trávník, Hanousek Hložek, Kozák.

Sestava v 2. poločase: Holec Sáček, Plechatý, Lischka Polidar, Fortelný, Karabec, Havelka, Plavšić Tetteh, Juliš.



AC Sparta SV Horn 4:0 (2:0)

Góly: 26. Karabec, 39. Havelka, 86. Souček, 87. Kozák.

Sestava: Holec Vitík, Plechatý, Krajinský Fortelný, Havelka, Souček, Trávník, Polidar (10. Šilhart) Karabec, Kozák.



Wolfsberger AC AC Sparta Praha 2:2 (2:1)

Góly: 9. Dieng, 40. Peretz 43. Hložek, 84. Hanousek.

Sestava: Heča Štetina, Čelůstka, Lischka Vindheim, Krejčí, Dočkal, Sáček, Hanousek Hložek, Juliš.