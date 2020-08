Trenér Václav Kotal nechal vyběhnout na letenský trávník stejnou sestavu, která se podílela na úvodní výhře v Brně (4:1). Pražané tak stále nemohou využít služeb vysněného stopera Dávida Hancka, jenž prodloužil své hostování v Praze z Fiorentiny, ani návratilce a hvězdné posily Ladislava Krejčího.

Avšak sparťanům jejich absence zatím nemusí vadit. Domácí byli od začátku lepším týmem. Nejprve hrozila Sparta hlavně ze standardních situací, přes olomouckou obranu se nedokázala kombinačně prosadit. Nejnadějněji vypadala ve 12. minutě hlavička Lukáše Štetiny, který míč po centru kapitána Bořka Dočkala nasměroval jen těsně nad břevno.

Ještě předtím si Adam Hložek – po jedné z mnoha dobrých Dočkalových přihrávek – špatně předkopl míč v pokutovém území. Pak tlak domácího mužstva polevil, ale ani Olomouc si žádnou velkou šanci nevytvořila. Tři stopeři ve sparťanské sestavě (Štetina, David Lischka a novic Ondřej Čelůstka) působili kompaktním dojmem.

Gól přišel ve 37. minutě, kdy po průnikovém pasu (na hraně ofsajdu) se řítil sám na olomouckého brankáře Aleše Mandouse útočník Hložek, který chladnokrevně předložil balón Julišovi, pro něhož nebyl problém skórovat. Regulérnost gólové akce potvrdil i VAR. Těsně před koncem prvního poločasu přidal Juliš druhou branku, když si po rohovém kopu našel místo ve vápně a prudce napálil míč do sítě. Sparťanský odchovanec tak ukázal, že střeleckou formu z hostování v Olomouci si přenesl i na Letnou – v rudém dresu se trefil už potřetí.

Provizorní kouč hostů, kterým byl kvůli nemoci Radoslava Látala opět sportovní ředitel Ladislav Minář, poslal do druhé půle místo Šimona Falty španělského forvarda Pabla Gonzáleze. Ale první velkou šanci si připsal sparťan Dočkal, když jeho pokus z přímého kopu vytáhl gólman Mandous. Další Hložkův únik přerušilo odpískání ofsajdu, sparťanský talent navíc netrefil branku.

Pak zahrozila také Olomouc: Martin Hála se před pokutovým územím Sparty napřáhl a tečovaná střela zamířila jen těsně vedle branky zkoprnělého Milana Heči.

Hanácký celek však jinak byl téměř neškodný. Domácí v pohodě kontrolovali vedení. Nevypustili zbytek zápasu jako minule proti Zbrojovce. Třetí gól mohl přidat střelou z dálky Ladislav Krejčí mladší nebo hlavičkující Lischka. Nakonec se to povedlo až v 89. minutě Liboru Kozákovi, který přišel do hry místo dvougólového Juliše. Dočkalův roh prodloužil Čelůstka šikovně před branku, kde míč snadno doklepl jeden ze dvou nejlepších ligových kanonýrů.

Sparta tak vyhrála teprve druhý z posledních pěti vzájemných ligových zápasů, ale doma se Sigmou neprohrála pošesté za sebou a z toho popáté brala všechny tři body.

AC Sparta Praha vs. SK Sigma Olomouc 3:0 (2:0)

Branky: 37. Juliš, 45. Juliš, 89. Kozák. Rozhodčí: Orel – Blažej, Hock – Berka (video). ŽK: Štetina – Hála, Greššák, González, Radič. Diváci: omezený počet (limit 5102 na stadionu).

Sparta: Heča – Štetina, Čelůstka, Lischka – Vindheim, Sáček (90+2. Trávník), Dočkal (C) (90+3. Souček), Ladislav Krejčí ml., Matěj Hanousek – Hložek (81. Karabec), Juliš (74. Kozák).

Olomouc: Mandous – Hála, Jemelka, R. Hubník (C), Zmrzlý – Greššák (59. Zifčák) – Houska (79. Daněk), Zahradníček (84. Látal), Breite, Falta (46. P. González) – Nešpor (79. Radić).