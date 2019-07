Prohra 0:2 se Slováckem byla pro pražský celek, jak řekl sám trenér Václav Jílek, fackou. Nyní se ukáže, do jaké míry dokázala tato tvrdá rána zamávat s rozpoložením mužstva.

„Nálada v kabině není dobrá. Z týmového hlediska to nebyl ideální výkon. Je dobře, že hned přichází další domácí utkání, kterým můžeme napravit dojem a udělat fanouškům radost,“ prohlásil pro klubový web mladý útočník Adam Hložek.

Sparta potřebuje přidat prakticky ve všem. Důležitý bude samotný přístup. Proti Slovácku to dlouhou dobu vypadalo, že hráči jsou myšlenkami někde na dovolené. Ta byla letos sice rekordně krátká, ale rozhodně je to neomlouvá. „Jdeme do zápasu s nějakými nároky, a pokud je ve druhé minutě nesplníme, dostáváme sami sebe pod tlak,“ uvedl trenér.

„Všechno je otázka koncentrace a psychického nastavení. Nesmíme se nechat svést z cesty, kterou jsme si jasně řekli na začátku,“ doplnil kouč, který pro klid k další práci potřebuje nutně pozitivní výsledek.

Vždyť ani v přípravě se Letenští nedokázali pořádně prosadit, přehrát zvládli jen třetiligový Benešov. A úvodní ligový zápas byl čtvrtý v řadě, ve kterém nedokázali vyhrát. „Minulý týden byl jen omyl. Nic, co by skutečně svědčilo o naší síle,“ ubezpečil brankář Florin Nita.

Zraněné opory

Problémem zůstává pro Spartu rozsáhlý lazaret. Mimo hru je stále více jak deset hráčů. Dlouhodobě chybí Bořek Dočkal, Václav Kadlec, Matěj Pulkrab a Václav Drchal. Brzký návrat snad čeká Martina Frýdka, Costu nebo letní posilu Andrease Vindheima.

Další marod Martin Hašek by mohl být připraven naskočit už proti Jablonci. Letenští nutně potřebují ke Guéloru Kangovi dalšího tvořivého záložníka. Michal Trávník se zatím příliš neosvědčil.

Proti Severočechům nečeká Jílkův soubor nic lehkého. Jablonec vstoupil do ligového kolotoče úspěšně. Na Střelnici si snadno poradil s dalším týmem z hlavního města Bohemians. V duelu se střelecky blýskl kanonýr Jan Matoušek. A zdá se, že pohoda je nejen na jeho straně.

„Sparta prohrála, takže se v druhém zápase bude snažit změnit přístup i výsledek,“ upozornil trenér Petr Rada. „Musíme se připravit, že to bude ještě jednou tak těžké a odehrát zápas co nejkvalitněji,“ doplnil.

Fanoušci Letenských věří, že další facka nepřijde. Naopak se jejich miláčci proti Jablonci naladí na vítěznou notu. Zda budou mít pravdu, se dozvíme už dnes, důležitý duel startuje na Spartě v 19.30 hodin.

Plechatý: Zápas jako každý jiný

V rozpacích může být během dnešního večera Dominik Plechatý. Talentovaný obránce je totiž na hostování v Jablonci právě ze Sparty, kde si v minulé sezoně odbyl premiéru v první lize. „Bude to asi zprvu zvláštní, ale jinak půjde o zápas jako každý jiný,“ řekl před duelem.



Jak již bývá v českém fotbale zvykem, jako hostující hráč se proti svému mateřskému týmu nepředstaví. Může alespoň udělit svým novým spoluhráčům nějaké rady. „To nebude nutné. Každý ve Spartě má určité kvality, o nich všichni ví. Trenér nás jistě dobře připraví,“ uvedl.



Na startu sezony byl u výhry 2:0 nad Bohemians a po pauze, kterou si musí odbýt, se bude opět snažit zaujmout trenéra Radu. „Vážím si této šance, byl to dobrý krok,“ dodal.