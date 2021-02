Ještě před pár dny by víkendový zápas FORTUNA:LIGY Olomouce se Spartou nebudil nějak přehnaný rozruch. Po posledních událostech na Letné ale bude celá fotbalová veřejnost upínat oči právě na Hanou. Sparťané totiž nastoupí poprvé pod vedením trenéra Pavla Vrby, jenž ve středu nahradil odvolaného Václava Kotala.

Sparta po prohře s Bohemkou potřebuje uspět, ale pozor: na Hané vyhrála naposledy v březnu 2016. „Podíváme se na některé zápasy z dob, kdy trénoval v Plzni a uvidíme. Stěžejní je, abychom se dobře připravili především my,“ vzkazuje do Prahy olomoucký trenér Radoslav Látal.

Výhra v Olomouci? Před pěti lety

Hanáci se na soupeře v rudých dresech dokázali v poslední době vždy připravit dobře. Poslední tři vzájemné zápasy v Olomouci totiž vždy vyhráli domácí. „Každý zápas začíná za stavu 0:0 a každý zápas se také jinak vyvíjí. Pro vítězství ale samozřejmě uděláme maximum,“ dodává.

Vrbův nástup na Spartu způsobil značný poprask mezi fanoušky i bývalými sparťany. Někteří nemohou překousnout jeho úspěšnou plzeňskou anabázi, někteří mu chtějí dát šanci.

„Nějaká plzeňská minulost by se měla hodit za hlavu. Měl by do toho jít s čistou hlavou a dokázat Spartu vrátit tam, kde by chtěla být,“ přeje mu bývalý sparťan Radek Šírl.

Každý nový trenér s sebou přinese něco svého. Změnu herního systému i změny v základní sestavě. Fanoušci budou netrpělivě očekávat, jestli se po delší době v základní sestavě opět objeví kapitán Bořek Dočkal, který se údajně s Václavem Kotalem příliš nemusel.

„Bořek je pro tým hodně důležitý. Na druhou stranu je ale jasné, že ve Spartě nikdo nemá takové místo, aby se řeklo, že bude automaticky hrát. Mluvil jsem s ním a věřím, že pro naši hru bude důležitý,“ upozornil Vrba. Ten byl vždy znám ofenzivní a aktivní hrou. Bude ji praktikovat i ve svém novém působišti?

„Na tréninku už ty věci cvičíme, věřím, že to bude znát už v následujících zápasech. Samozřejmě je to proces, který nějakou dobu trvá. V týmu je spousta zkušených hráčů, co už mají něco za sebou, takže v tom problém nebude,“ míní.

Bohemians s Brnem, Slavia do Příbrami

Fotbalisté Bohemians budou chtít navázat na týden starý úspěch, kdy uspěli na hřišti Sparty 1:0. Tyto velecenné tři body ale mohou být zhehodnoceny, pokud se jim nepodaří uspět dnes odpoledne. Do Ďolíčku totiž přijede třinácté Brno a v případě úspěchu hostů se klokani ještě více přiblíží sestupovému pásmu.

„Vítězství je potřeba potvrdit, aby mělo svoji cenu,“ má jasno trenér Bohemians Luděk Klusáček. „Věřím tomu, že se vrátíme na vítěznou vlnu a že psychický efekt bude ještě přínosnější než bodový zisk,“ dodává.

Slávisté zítra pojedou bojovat o devátou ligovou výhru v řadě na hřiště Příbrami. V jejich sestavě už by se mohl objevit navrátilec na stoperskou pozici Simon Deli.