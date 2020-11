Jiří Novotný, legenda Sparty, čtrnáctinásobný mistr ligy, bývalý skvělý stoper, přizná: „Neříká se mi to dobře, ale Slavia je pořád o kus vepředu.“

Poslední kolo fotbalové ligy to nemohlo zdokumentovat líp: Slavia suše zničila Opavu šesti zásahy, Sparta se ztrapnila doma s Českými Budějovicemi, padla 2:4. Připomeňme, že Dynamo dosud ani jednou nezvítězilo…

Druhý průšvih

„Dostat čtyři góly od Budějovic, to asi není moc dobrý,“ utrousí Novotný. To ne… Navíc pro Spartu je to po tuze nadějném vstupu do ročníku druhá rána v řadě. Minule jasně prohrála v Plzni, kde inkasovala třikrát.

Důsledkem je pád z prvního místa a nyní už čtyřbodová ztráta na první Slavii. Především však důkaz, že přerod, který začal s jarním příchodem kouče Václava Kotala, stále není hotový. Ukazuje se, že šířka kádru není dostatečná.

Tým si nedokáže poradit s vlnou zdravotních potíží, kvůli nimž chybí Kotalovi aktuálně osm hráčů. „A z toho pět až šest do základní sestavy,“ upozorní trenér. Ano, to je pravda, ale i sparťanský druhý sled by měl mít na to, proti (při vší úctě) průměrnému soupeři uspět. „Kádr by měl být natolik silný, aby to zvládl,“ souhlasí Novotný. Jenže se tak nestalo. Hlavním problémem se opět stala defenziva.

Vždyť Letenští inkasovali v lize třináctkrát v osmi utkáních, vedoucí Slavia dvakrát. „Už v Plzni jsme dostali dva hrůzostrašné góly, soupeři jsme je nabídli. Teď se to opakovalo. Děláme chyby, které se nedělají ani v dorostu. Triviální!“ čílil se Kotal.

V posledních utkáních se to opravdu opakuje. Je fakt, že scházejí obranní šéfové Dávid Hancko, Ondřej Čelůstka a Lukáš Štětina. David Lischka s Matějem Hanouskem, nyní nejvíce chybující a logicky kritizovaní muži však na Letnou přišli jako posily. Ne hráči do počtu. „Pokud chtějí nastupovat ve Spartě, takové chyby dělat nemohou,“ hrozí Kotal.

Lépe než za Itala

Ve formě není ani brankář Milan Heča, hrdina konce jara i vítězného finále domácího poháru. „Občas se stane chyba v poli a obrana s gólmanem to zachrání. To se teď neděje,“ ví Novotný.

Je velmi pravděpodobné, že ve čtvrtek doma proti Celtiku dostane šanci spolehlivý Rumun Florin Nita, jenž už v Glasgow zachytal velmi slušně. Po prohře v Plzni však trenér vrátil mezi tyče Heču.

„Teď se dva výsledky nepovedly, ale Kotal přinesl progres. Už je lépe než za Itala Stramaccioniho nebo trenéra Jílka,“ tvrdí Novotný.

Úplně dobře však ne.