U Koláře nejde o nic nového, vždyť vloni vyšvihl číslo až na 74 procent. To Nita zažívá po nepříliš plodném období návrat na scénu. Potvrdil to také v neděli. Proti Mladé Boleslavi přispěl k výhře 1:0 stále herně mátožné Sparty bravurním výkonem. Především dva zákroky proti Tomáši Ladrovi a Dominiku Janoškovi byly exkluzivní.

Chvála přišla vzápětí. „Byl úžasný, fantastický,“ rozplýval se střelec jediného gólu David Moberg Karlsson a hned mírně zpochybnil cenu pro muže zápasu, kterou převzal právě on: „Je sice normální, že ocenění dostane střelec gólu, ale…“

Zdroj: RedakceAno, Nita byl sparťanskou jedničkou, stejně jako v minulých utkáních. „Vzal na sebe odpovědnost. To je pro nás v současné době strašně důležité,“ poděkoval trenér Václav Kotal. Rumun neinkasoval tři zápasy v řadě, neprůstřelnost drží v tuto chvíli 327 minut. „Klukům hodně pomáhá. Jeho výkony mají vliv na to, že Sparta nedostává tolik gólů,“ popsal Jaromír Blažek, legenda, jež s týmem z Letné vyhrála šest domácích titulů.

Nita přitom začal sezonu jako náhradník. Milan Heča však nepodával zrovna přesvědčivé výkony, proto došlo na rutinéra z Bukurešti. Byl to dobrý tah: Nita inkasoval 8 gólů v 9 utkáních (z toho celkem 6 proti Slavii a Plzni), Heča v sedmi duelech kapituloval desetkrát. „Když Heča přicházel ze Slovácka, věřil jsem, že bude ve Spartě dlouhodobou jedničkou. Bohužel to tak nedopadlo,“ konstatoval Blažek.

Heča teď nemá šanci, Nita má pevnou pozici. Jde o to jak dlouho. V červnu mu končí smlouva, o prodloužení není jasno. „Já bych si přál, aby zůstal. Ale je to otázka filozofie klubu, tahle otázka by měla mířit spíš na sportovního ředitele,“ řekl jasně Kotal. „Nechal bych si ho,“ přikývl Blažek. „Ale neznám záměry Sparty,“ upozornil.

Letenský klub má pod smlouvou ještě Slováka Dominika Holce, jehož poslal na hostování do polské Čenstochové. Vojtěcha Vorla dala na zkušenou do Českých Budějovic, kde se však jen ztuha prosazuje přes matadora Jaroslava Drobného.

Nita je nejdražší z nich s platem milion korun měsíčně. I na to se kouká. Navíc mu je třiatřicet, byť tento věk není pro brankáře limitující. „Myslím, že by Sparta měla mít jasnou jedničku a za ní mladší gólmany,“ připomněl Blažek svou dobu.

Jenže kdo by jí mohl být? Slávista Kolář je nedostupný, samozřejmě. V kurzu je olomoucký Aleš Mandous, po něm však „jdou“ i v Edenu. „V Jablonci se rozjel Honza Hanuš. Už je to vyzrálý kluk,“ navrhl Blažek. V zákulisí se mluví i o návratu reprezentačního brankáře Tomáše Vaclíka ze zahraničí. Každopádně Spartu čeká klíčové rozhodnutí.