/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dva nejsledovanější tuzemské fotbalové týmy po měsíční vynucené pauze opět trénují. Slávisté i sparťané se sešli se svými parťáky i šéfy, aby v přísně nařízených podmínkách opět běhali po hřišti. A všichni už netrpělivě vyhlížejí začátek června, kdy by se opět mohl rozjet kolotoč obou profesionálních soutěží.

Fotbalisté Slavie Praha poprvé trénovali v nouzovém stavu kvůli epidemii koronaviru. | Foto: Slavia/Martin Malý

„Myslím si, že jsme hlavně rádi, že se vidíme. Pro kluky je obrovská změna najednou neběhat po lese a mít aspoň nějaký kontakt s míčem na hřišti. Je to samozřejmě pozitivní změna, ale na druhou stranu je to úplně jiný druh sportu, co teď trénujeme. Fotbal je založený na kontaktu, na krytí míče, na soubojích, na hře ve vzduchu, a když se k sobě nemůžeme přiblížit, tak to není fotbal,“ míní trenér Slavie Jindřich Trpišovský.