Po osmiletém střídavém kralování Plzně a Slavie se mistrovský titul vrátil zpátky na Letnou. Sparťané po mnoha protrpěných sezonách konečně usedli na český trůn a můžou slavit. Liga letos bavila – a to nejen napínavou honbou za titulem.

Sparťané získali po devíti letech mistrovský pohár | Foto: CPA

Když Sparta před sezonou přivedla dalšího zahraničního kouče, sparťanští fanoušci se chytali za hlavu. Při vzpomínce na Andrea Stramaccioniho šli do mdlob. Jenže sázka na Briana Priskeho? V jeho případě Letenští trefili jackpot. Zpočátku to pod dánským koučem skřípalo, pohodě nepřidalo ani vyřazení z evropských pohárů. Kýžený efekt se ale dostavil. Sparta byla na jaře jasně nejlepší a získala titul. I když v závěru to urvala na moral.

„Nejsem zastáncem zahraničních trenérů. Viděl jsem u Stramaccioniho, že to byl jeden velký omyl. I proto jsem z toho měl strach. Titul je ale samozřejmě největší zásluha Priskeho. Přivedl si svoje asistenty, kondičního trenéra. Pozornost strhával spíš na sebe, aby kluci byli v klidu. Musím před ním smeknout klobouk,“ řekl na adresu Dána Martin Frýdek starší, který během kariéry získal se Spartou pět titulů.

Sparťanské penalty a spiklenecké teorie

Sparťanský titul budí i kontroverze. Pražané totiž na jaře kopali hned sedm penalt. Některými v nastavení rozhodli o výhře (jako v klíčovém derby), některé byly kulantně řečeno sporné.

Každopádně to podnítilo spekulace. Sparta si titul koupila, fotbal se vrátil do divokých devadesátek, naříkali hlavně slávisté. Spikleneckým teoriím nahrával i šéf Sparty Daniel Křetínský, který během poločasové přestávky v zápase s Brnem navštívil kabinu rozhodčích.

Před rokem se zachraňovali, letos vybojovali pohárovou Evropu. Zázračný klokaní příběh okouzlil ligu. Bohemians se vracejí na evropskou scénu, na tuhle chvíli čekali předlouhých 36 let.

„Sezonu provázelo spousta malých pádů a vzepětí. Bojovali jsme s nedůvěrou, moc lidí nám nevěřilo. Fanoušci si to po tolika letech bez úspěchu zaslouží,“ řekl dojatý kouč Jaroslav Veselý, který tým dotáhl ke čtvrtému místu. Jen tak mimochodem, když Klokani v roce 1979 uhráli plichtu se slavným Bayernem Mnichov, Veselému byly teprve dva roky.

Zlínský spasitel Vrba

V Plzni a ve Spartě byl zvyklý snášet tlak spojený s bitvou o titul, v Púchově a v Machačkale zase zažil těžký boj o udržení. A právě záchranářskou misi letos podstupuje Pavel Vrba ve Zlíně. Zkušený kouč první úkol splnil – jeho tým odvrátil přímý sestup a do druhé ligy poslal Brno. Vyhráno ale ještě nemá, prvoligovou příslušnost bude muset Zlín potvrdit v baráži.

„Ještě nás čekají dva těžké zápasy s Vyškovem. Pořád je to otevřená věc. Klid budu mít až v momentu, kdy udržíme pro Zlín ligu,“ prohlásil odhodlaně Vrba.

Příběhů, kterými byla sezona protkána, je ale daleko víc. Liga prostě nadchla. A to ještě čeká zajímavé sestupové rozuzlení.