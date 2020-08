Teď chce někdejší dlouholetý sparťanský útočník v nastoupeném trendu pokračovat. „Cítím z hráčů, že chtějí všichni pokračovat v jarních výkonech,“ říká trenér Kotal.

Jste spokojený s průběhem herní přípravy v Rakousku?

Bohužel nemůžeme být spokojení. Příprava byla příliš krátká. Situace je bohužel taková, jaká je, nemůžeme to ovlivnit. Hráči ale byli málo vytížení, v průměru odehráli tak dva zápasy, což je prostě strašně málo. A další problém jsou zranění hráči.

Koho se to týká?

Zraněný je Ladislav Krejčí, o tom jsme to věděli, už když přicházel z Itálie. Přidal se bohužel Dávid Hancko, u kterého se to léčení stále protahuje. Jednou lehce trénuje, pak zase ne. Uvidíme, jaká bude jeho diagnóza. Zraněný je také David Moberg Karlsson, který se postupně zapojuje do tréninku, ale v sobotu v Brně zřejmě nebude hrát ani jeden z nich.

Jak to vypadá s bulharským talentem Martinem Minčevem? V přípravě nehrál.Počítáte tedy do základní sestavy především s kostrou mužstva, kterému se na jaře dařilo v lize i v poháru?

Přesně tak. Mužstvo na jaře nehrálo špatně. Musíme vlastně jen nahradit Kangu a zatím i Karlssona, jinak sestavu moc měnit nechceme. Těší mě, že do mužstva zapadl Ondřej Čelůstka, je to zkušený hráč a je jen otázka času, než se sehraje s ostatními obránci.

Minčev k nám bohužel přišel ve velmi špatném kondičním stavu, v Bulharsku předtím asi vůbec netrénovali. Navíc se pak nakazil koronavirem a musel být znovu mimo. Když to sečtu, tak netrénoval asi šest neděl, takže zápas by zatím nezvládl.

Co mladí hráči, kteří se vrátili z hostování? Sparta jich má víc než dost. Počítáte s nimi?

V nominaci na utkání v Brně by se někteří mohli objevit. Jestli dostanou šanci, to je otázka. Zatím to vidím na změny na dvou třech postech, což souvisí se zraněními, o kterých už jsem mluvil. Další problém, že nám momentálně nehraje ani béčko, kde by se ti hráči do toho mohli dostat. Schází jim zápasové vytížení. Musíme udělat maximum, aby byli všichni připraveni.

Hodně se mluvilo o tom, že s hráči trénujete rozestavení 3-5-2. Jste spokojený s tím, jak si na to zvykají?

Novináři o tom rádi píší, ale pro mě osobně je mnohem důležitější než rozestavení to, jak se hráči na hřišti chovají po zisku a po ztrátě míče. Přepínání z útočné na obrannou fázi je pro mě hlavní, to je klíčový ukazatel. Pokud jste viděli zápas Barcelony s Bayernem v Lize mistrů, tak bylo jasně znát, jak velký problém je, když hrajete s kvalitním soupeřem a vypadnou vám dva hráči. My chceme, aby hráči přesně věděli, co mají hrát, a přizpůsobili se tomu, co se hraje v Evropě.

Takže jiné rozestavení je tedy vedlejší?

To je jen šablona. Opakuji, že jde o chování hráčů na hřišti. Když chcete presovat, musíte začít z nějakého rozestavení. Hráči musejí vědět, jak se chovat v útočné i obranné fázi. Nemám moc rád rozlišování, jestli se hraje 3-5-2 nebo jinak. Chceme být variabilní a pro soupeře hůře čitelní. Snažili jsme si vybrat hráče jako Čelůstka a Krejčí, kteří nám v tom pomůžou.

Přehled změn ve sparťanském kádru

PŘÍCHODY: Ondřej Čelůstka (z Antalyasporu, volný hráč), Jan Fortelný (návrat z hostování v Jihlavě), Dávid Hancko (prodloužení hostování z Fiorentiny), Filip Havelka (návrat z hostování v Českých Budějovicích), Dominik Holec (ze Žiliny, volný hráč), Lukáš Juliš (návrat z hostování v Olomouci), Ladislav Krejčí (z Bologna FC 1909), Martin Minčev (z Černo More Varna), Dominik Plechatý (návrat z hostování v Jablonci), Matěj Polidar (návrat z hostování v Příbrami), Matěj Pulkrab (návrat z hostování v Bohemians), Filip Souček (návrat z hostování v Opavě)

ODCHODY: Tal Ben Chaim (ukončení smlouvy), David Bičík (konec kariéry), Costa Nhamoinesu (konec smlouvy), Václav Drchal (hostování v Mladé Boleslavi), Martin Frýdek (konec smlouvy), Martin Graiciar (konec hostování z Fiorentiny), Guélor Kanga (konec smlouvy), Semih Kaya (konec smlouvy), Jiří Kulhánek (hostování v Mladé Boleslavi), Georges Mandjeck (konec smlouvy), Zinedin Mustedanagič (přestup do FK Sarajevo), Uroš Radakovič (hostování v FC Astana), Vojtěch Vorel (přestup do Českých Budějovic), Ondřej Zahustel (hostování v Mladé Boleslavi)