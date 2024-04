Se čtyřbodovým náskokem půjde do skupiny o titul pražská Sparta. Rozhodlo o tom poslední 30. kolo FORTUNA:LIGY, ve kterém obě pražská "S" vyhrála na hřišti soupeřů. Sparťané vezou tři body za vítězství 4:1 v Olomouci, slávisté vyhráli v královéhradecké Malšovické aréně 2:1. Spolu s nimi si skupinu o titul zahrají i fotbalisté Slovácka, kteří udrželi příslušnost v elitní šestce díky remíze v Českých Budějovicích, nerozhodně totiž hráli i Liberečtí v Ostravě. Finále FORTUNA:LIGY se rozehraje příští víkend.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha | Foto: Deník/Jan Pořízek

Sparťané si už v prvním poločase vybudovali díky dvěma brankám Ladislava Krejčího dvoubrankový náskok, který ve druhé pětačtyřicetiminutovce navýšili Birmančevič a Kuchta. Domácí už stačili jen výsledek kosmeticky upravit brankou Šípa.

Dominance Sparty. Na vyprodaném Andrově stadionu dala Sigmě čtverku

Hradec Králové - Slavia Praha 1:2 (0:2)

I slávisté vedli po prvním poločase na hřišti soupeře 2:0. O jejich náskoku rozhodla povedená koncovka úvodní části, kdy se krátce po sobě trefili Lukáš Provod a Ondřej Zmrzlý.

Když už se zdálo, že slávisté v klidu dojdou k výhře, překazila Jindřichu Staňkovi čisté konto rána Karla Spáčila. Tři body už si ale hosté vzít nenechali.

Votroci bojovali, ale na Slavii to nestačilo. Rozhodly góly v závěru poločasu

Branky: 90+1. Spáčil – 41. Provod, 43. Zmrzlý. Rozhodčí: Černý – Paták, Machač – Klíma (video). ŽK: Kučera – Douděra. Diváci: 9300 (vyprodáno). Hradec: Zadražil – Klíma, Kodeš, Spáčil – Harazim, Kučera, Dancák (79. Pudhorocký), Horák – Čmelík (57. Juliš), Pilař (83. Kaštánek) – Hais (57. Koubek). Trenér: Horejš. Slavia: Staněk – Zmrzlý (79. Wallem), Holeš, Ogbu, Vlček – Ševčík (71. Zafeiris), Oscar – Douděra (87. Tomič), Provod, Schranz (71. Masopust) – Chytil (71. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

České Budějovice - Slovácko 2:2 (1:1)

Skupinu o titul si zahraje i Slovácko, které uhájilo jednobodový náskok před Libercem. V Českých Budějovicích vedlo od 11. minuty po brance Kima, domácí ale před odchodem do šaten vyrovnali a deset minut po přestávce dostal Jihočechy dokonce do vedení Tranziska. Klíčový gól pro hosty ale dal v 83. minutě Mihálik.

Hrubka gólmana pomohla Slovácku k remíze i k pojištění šesté pozice

Branky: 45.+1. Suchan, 55. Tranziska - 22. Kim, 82. Mihálik. Rozhodčí: Radina - Kubr, Slavíček (Opočenský) | VAR: Zelinka | AVAR: Mokrusch. Žluté karty: Tranziska, Alli – Kim, Reinberk. Diváci: 3 154.České Č. Budějovice: Šípoš – Sladký, Králik, Poulolo, Madleňák – Suchan, P. Hellebrand, Čermák (84. Nikl) – Brandner (46. Tranziska), Ondrášek (90.+1. Skalák), Alli. Trenér: Lerch. Slovácko: Fryšták – Blahút, Hofmann, Břečka (12. Kohút), Holzer (79. Mihálik) – Petržela (46. Siňavskij), Daníček, Havlík, Kim (79. Reinberk), P. Juroška – Kvasina (71. Vecheta). Trenér: Svědík.

Baník Ostrava - Slovan Liberec 2:2 (1:0)

Liberci tak nepomohla ani velká stíhací jízda v Ostravě, kde Severočeši prohrávali ještě v 55. minutě o dvě branky. Tupta s Prebslem zařídili hostům vyrovnání a konečnou remízu 2:2, jenže ani ta je do první šestky neposunula.

Další domácí ztráta! Baník přišel s Libercem o náskok, čtvrté místo ale udržel

Branky: 20. Ewerton z pen., 46. Kpozo – 55. Tupta, 69. Prebsl. Rozhodčí: Rouček – Nádvorník, Hurych, video: Kocourek. ŽK: Adediran, Tanko – Preisler, Tetour. Diváci: 10 011. Baník Ostrava: Markovič – J. Juroška (73. Pojezný), Blažek, Lischka, Kpozo – Boula, Šín – Buchta (68. Rusnák), Klíma (73. Adediran), Ewerton – Kubala (73. Tanko). Trenér: Hapal. Liberec: Vliegen – Prebsl, Chaluš, Preisler – Fukala, Tetour (73. Varfolomejev), Žambůrek (87. Doumbia), Ghali – Višinský (61. Horský), Kulenovič (73. Kok), Tupta (87. Letenay). Trenér: Petřík.

Zlín - Karviná 0:1 (0:1)

Z posledního místa se odpoutala Karviná. Veledůležité vítězství na zlínském trávníku zařídil už ve dvanácté minutě Martin Regáli. Karvinským před finále FORTUNA:LIGY patří čtrnáctá příčka s jednobodovým náskokem na Pardubice a právě Zlín.

Karviná slaví velké vítězství! Záchranářskou bitvu ve Zlíně rozhodl Regáli

Branka: 12. Regáli. Rozhodčí: Berka – Vlček, Pečenka. ŽK: Bartošák, Ikugar (oba Zlín). Diváci: 3910. FC Zlín: S. Dostál – Pidro (46. Ikugar), Didiba, Bartošák – Holík, Bužek (84. Simerský), González (58. Janetzký), Slončík, Cedidla – Vukadinovič (84. Tkáč), Schánělec (72. Načkebia). Trenér: Bronislav Červenka. MFK Karviná: Holec – Ražnatovič, Bergqvist, Fleišman – Raspopovič, Mikuš, Boháč (90+4. Bederka), Čavoš (70. Budínský), Moses (87. D. Žák) – Regáli (70. Doležal), Memič (70. Ezeh). Trenér: Marek Bielan.

Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 2:1 (1:0)

Výhru si připsali i fotbalisté Bohemians a upevnili si vedoucí postavení ve skupině o záchranu. K teprve druhému jarnímu tříbodovému zisku nakročili ve 26. minutě díky Kovaříkovi, po přestávce ale vyrovnal Sychra. Radost v Ďolíčku přinesl dvacet minut před koncem Matoušek.

Střídající Matoušek rozhodl. Bohemians udolali Pardubice

Branky: 26. Kovařík (Hála), 74. Matoušek – 47. Sychra (Patrák). Rozhodčí: Hocek – Hájek, Váňa. ŽK: 64. Hála, 90+4. Köstl – 51. Chlumecký, 83. Solil, 83. Vacek. Bohemians: Soukup – Křapka, Vondra, Hybš – M. Dostál, Hůlka, Beran, Kovařík (90+4. Köstl) – Prekop (68. Puškáč), M. Kozák (59. Jan Matoušek), Hála (68. Ristovski). Pardubice: Kinský – Halinský, Ortíz (79. Kukučka), Chlumecký – Icha, Donát (79. Vacek), Solil, Hlavatý – Brdička (46. Sychra), Krobot (63. Zlatohlávek), Patrák (63. Daněk).

Jasnou výhrou zakončila základní část Viktoria Plzeň. I když v Doosan Areně se na branky čekalo až do druhé pětačtyřicetiminutovky. Dva góly Chorého a jeden Vydry ale potvrdily to, co bylo už dávno jasné, třetí místo pro Západočechy. O bronzovou pozici už nemohou přijít ani v poslední pětici zápasů, jelikož mají před čtvrtým Baníkem nedostižný sedmnáctibodový náskok. Teoreticky ale ještě mohou skončit druzí, na Slavii ztrácí bodů deset.

Fotbalisté Viktorie dokráčeli k pohodové výhře nad Teplicemi, dvakrát se trefil

Branky: 50. a 82. Chorý, 69. Vydra.

Rozhodčí: Machálek – Dresler, Žurovec. ŽK: Červ – Mareček. Diváků: 8632. Viktoria: Jedlička – Dweh, Hranáč, Jemelka – Kopic (61. Cadu), Kalvach, Červ, Souaré (84. Havel) – Šulc (73. Jirka), Mosquera (61. Vydra) – Chorý (84. Metsoko). Teplice: Ludha – Mareček, Chaloupek, Knapík – Švanda, Kričfaluši, Bílek (57. Havelka), Labík (70. Radosta) – Trubač (70. Emmer) – Čerepkai (58. Gning), Fila (85. Vachoušek).

FK Jablonec - Mladá Boleslav 1:1 (1:0)

Jablonec dlouho sahal na výhru proti Mladé Boleslavi. O vedení, ke kterému fotbalisté ze severu Čech přišli díky Matěji Polidarovi, je ale v nastavení připravil Hilál.

Liberec do elitní skupiny těsně nepostoupil, Jablonec ztratil doma výhru