Kdo si myslel, že letní příchod exslávisty Jana Kuchty na Letnou už nemůže nic trumfnout, ten se mýlil. Uběhlo jen pár týdnů a Sparta se vytasila s dalším třaskavým transferem. Do rudých barev totiž převlékla další bývalého stoupence tábora největšího rivala - Jakuba Jankta. A na sociálních sítích to už zase žije.

Sparta dál buduje ve své kabině slávistickou kolonii. Letenští po obránci Jaroslavu Zeleném a útočníku Janu Kuchtovi získali během léta třetího reprezentanta se slávistickou minulostí. A to fanoušci nemohou přejít bez povšimnutí. Třebaže hráči čas od času mění dresy obou rivalů.

Na sociálních sítích tak opět kolují vtípky na konto Sparty. Podle některých uživatelů twitteru by majitel Sparty Daniel Křetínský mohl přivést ještě i Vladimíra Coufala, bývalého slávistu a nyní zadáka West Hamu. Naráží na to, že český boss londýnský klub spoluvlastní.

Pražské derby bude mít zase o něco větší náboj. Olej do ohně přilil i sám Jankto, když se v jednom streamu vymezil proti Spartě. „Hrál jsem za Slavii, jsem slávista. V tomhle jsem věrný,“ tvrdil šestadvacetiletý reprezentant. Když se ale začalo spekulovat o jeho příchodu do Sparty, snažil se celou záležitost zlehčit tím, že šlo o vtip. Tím si to ale jen rozházel mezi fanoušky obou pražských „S“.

Pikantní posila. Sparta je pro mě ideální klub, říká "věrný" slávista Jankto

Jankto má sice slávistické kořeny, ale za A-tým nikdy nenastoupil. Do Itálie totiž odešel už v 18 letech. Přes Udine, Sampdorii Janov a Getafe se vrací do Česka po osmi letech.

A proč zamířil zrovna do Sparty? „Pro Spartu jsem se rozhodl proto, že se mi ten klub poslední dobou strašně líbí. Spartu sleduju už poslední dva roky. Nejen její zápasy, ale jak se klub chová navenek a kteří lidé ve Spartě figurují. Hned jsem věděl, že Sparta je ten správný klub,“ svěřil se levonohý záložník pro klubový web. I nad tím se fanoušci v komentářích pozastavují…

Jankto je ve Spartě na hostování s opcí, ale věří, že se na Letné zabydlí na delší dobu. „Variant bylo opravu víc. Já už jsem ale cítil, že se potřebuju vrátit domů. Myslím si, že Sparta je pro mě ideální klub. Doufám, že to nebude jenom na rok a že mě potom třeba Sparta koupí, budoucnost bude daleko zářivější a já tu budu moci strávit třeba několik šťastných let. Je to jen na mně, jaké výkony budu podávat na hřišti.“