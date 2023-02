Jako poslední to proti Spartě odnesl Jablonec, který si z Letné odvezl vzhledem k průběhu zápasu ještě relativně příznivou prohru 0:3, Pražané jsou tak zpět v plné síle a hlásí se zpět do boje o titul. „Byl to povedený zápas, bez pochyby. Dominovali jsme od první do poslední vteřiny. Druhý poločas mě opravdu potěšil z hlediska intenzity jak na míči, tak v obraně,“ pochvaloval si trenér Priske. O bodovém dotahování vedoucí Slavie s Plzní však sdílný nebyl.

Pomohl rozhodčí Klíma Slavii? Ogbu zahrál rukou, názory na penaltu se rozchází

Jaké jsou hlavní důvody zvýšené formy Sparty? Především výkony hlavních hvězd. Ladislav Krejčí a Lukáš Haraslín mají po zimní pauze na svém kontě tři góly, herní pohodu nachází i útočník Jan Kuchta – v předešlém utkání proti Bohemians prolomil šestizápasové čekání na gól, brankou navázal i v utkání s Jabloncem. „Můžu si vyčítat, že gólů mohlo být víc. Důležité ale je, že jsme vyhráli a potvrdili jsme tři body z Bohemky. Ve dvou situacích jsem vždycky trefil bránu, při těch ostatních jsem měl smůlu. Byl jsem v dobrých prostorech, pohlídal jsem si ofsajd, ale štěstí se ke mně nenaklonilo,“ litoval Kuchta.

Otazníky tak na Letné zatím visí pouze nad formou cizinců. Fin Kaan Kairinen nedohrál utkání kvůli tržné ráně, australský reprezentant Awer Mabil (zatím) podává nepřesvědčivé výkony, naopak Albánec Qazim Laçi po čtyřiašedesáti minutách na hřišti svůj potenciál ukázal.

Slabá koncovka mistra

Dvě výhry a dvě prohry. Úřadující mistr z Plzně nevstoupil ideálně po zimní pauze do bojů o titul Svěřenci trenéra Michala Bílka sice napravili prohru 1:2 s Hradcem Králové vítězstvím v Brně a doma s Budějovicemi, vždy šlo ale o tvrdě vydřené tři body.

Herní krize Západočechů vyvrcholila naplno vyvrcholila v utkání se Slováckem, kde Plzeň prohrála 0:2 a odmítla možnost návratu na první místo. „Nemyslím si, že bychom hráli nějak špatně, ale chyběla nám koncovka,“ snažil se zůstat optimistický kouč Michal Bílek.

Petržela gól do sítě Plzně neslavil. Proti milovanému klubu se to nehodilo, ví

A právě zakončení je aktuálně největším problémem Viktoriánů. Sparta má po zimní pauze na svém kontě čtrnáct gólů, Slavia nastřílela deset branek. A Plzeň? Pouhých šest branek. Z nových posil zaujal prozatím dvougólový záložník Roman Květ, naopak se trápí bývalý reprezentační útočník Matěj Vydra.

Západočeši navíc přišli o povedenou sérii – venku prohráli poprvé od prohry 0:2 se Slavií v říjnu roku 2021. „Musíme si jet stále svoji písničku, do konce je daleko,“ burcuje záložník Jan Sýkora.