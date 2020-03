„Nezbývá, než vzít bod,“ řekl trenér Sparty Václav Kotal. Bylo vidět, že je zklamaný: závěr si měli jeho svěřenci pohlídat lépe. „Musím se podívat na video. Kluci říkali, že Musa fauloval,“ okomentoval vyrovnávací gól.

Na Slavii bylo od začátku znát, že už nejde o ten sebevědomý tým, který na podzim vyloupil Letnou. Zpočátku měli více ze hry hosté, šancí však bylo pomálu.

Jak se dalo čekat, na trávníku se spíš jiskřilo a bojovalo. Nejostřejší moment první půle měl na svědomí Štětina, který mohl ve 30. minutě za ostrý faul ve středu hřiště vyfasovat i tvrdší trest než jen žlutou kartu.

Na straně Sparty zahrozili Hložek po pěkné individuální akci a těsně před odchodem do kabin se cpal do nebezpečného zakončení Tetteh. Z domácích měl k úvodnímu gólu blízko Masopust, jehož vydařenou střelu tak tak vytáhl nad břevno Heča.



Hostující gólman se začal ještě víc potit po pauze.

Úplně jiná Slavia



Z šatny totiž na hřiště přiklusala zcela jiná Slavia. Přibila sparťany k jejich šestnáctce a šance střídala šanci.



Heča předvedl další famózní zákrok proti Ševčíkově projektilu, chvíli na to ovšem sám až komicky chyboval při rozehrávce a mohl být rád, že slávisté netrefili odkrytou bránu. Drtivý tlak červenobílých neustával, v dobré pozici těsně minul branku Stanciu.

„Nedali jsme šance, to nás připravilo o vítězství. Jinak to byl náš nejlepší výkon na jaře. Bod jsme si určitě zasloužili,“ mínil slávistický trenér Jindřich Trpišovský.



O to větším šokem mohla být pro vyprodaný Eden 57. minuta. Tetteh se vydal do ojedinělého brejku, přesprin-toval Takácse a po střetu slávistického beka s brankářem Kolářem bez potíží zakončil. Sparta slavila, jenže rozhodčí Franěk jej po konzultaci s videem neuznal – útočník do Takácse strčil. „Nejsou to šachy,“ zlobil se Kotal. Marně…



Tlak Slavie se pak otupil, místo toho přibývalo emocí, strkanic a hádek. Pěkný fotbalový moment přišel až v 75. minutě, kdy ve velké šanci přestřelil domácí kapitán Bořil.

Jenže vzápětí se opakovala situace z 57. minuty. Aktivní Tetteh si naběhl za obranu na Dočkalovu přihrávku, dostal se přes Takácse a se svou gólovkou si poradil mazácky. Tentokrát vše proběhlo podle pravidel a ztichlý Eden tak jen zklamaně přihlížel oslavnému třeštění v sektoru fanoušků hostů.Pak už sešívané družině nezbývalo nic jiného než přitlačit Spartu k jejímu pokutovému území.To se vcelku dařilo, ale scházel důraz v koncovce, jak předvedl třeba v 89. minutě hlavičkující Musa. Střídající útočník se přesto stal hrdinou domácích. V nastaveném čase totiž další, tentokrát přesnější hlavičkou vyrovnal. Na poslední chvíli, ale přece.