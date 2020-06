Už devatenáct let tak platí, že klokani na Spartu v lize neumí. Naposledy ji porazili před dlouhými devatenácti lety. Zároveň skončila jejich série čtyř výher v řadě, naopak Sparta pokračuje po vítězstvích v Karviné a nad Teplicemi ve zlepšených výsledcích.

První poločas rozhodně nenabídl dechberoucí podívanou. Sparťané byli o něco aktivnější, ale jakmile se přiblížili k šestnáctce domácích, z jejich souhry se kvapem vytrácela přesnost. Za zmínku stála jen šance Hancka z úvodu utkání, jinak se neurodilo nic pozoruhodného.

Bouřlivé publikum

Ofenzivní snahy Bohemians byly ještě o poznání dietnější a víc než dění na zeleném pažitu tak bylo zajímavější sledovat bouřlivé hemžení okolo. Povolený počet fanoušků klokanů tentokrát neseděl jen na hlavní tribuně, ale hlouček věrných příznivců se s hlasitými bubny činil i za bránou.

Větší než malé množství fanoušků vršovického klubu opět přihlíželo i zpoza plotu, našlo se i pár sparťanů. Oproti předchozím „pokoronavirovým“ duelům se technologicky posunuli a místo žebříků a štaflí si nechali přistavit i těžší techniku, pomocí které fandili třeba i z výškových plošin.

Atmosféra díky tomu rozhodně nepřipomínala mač bez diváků a blížila se běžnému ligovému utkání. Malé pražské derby tak v aktuální situaci plné omezení nemohlo mít důstojnější kulisu. Škoda, že tomu příliš neodpovídal i fotbal.

Málo šancí

Domácí, v jejichž sestavě kromě střelce Pulkraba (v Bohemce hostuje právě ze Sparty) překvapivě scházeli i Schumacher, Vodháněl, Krch či Vacek, nebyli směrem dopředu dlouho vůbec nebezpeční ani po přestávce. Aktivní hra svěřenců trenéra Klusáčka z vítězných zápasů proti Teplicím a Českým Budějovicím se vytratila.

Také Letenští nezářili, ale přece jen z nich byla víc znát touha vstřelit gól. Do nadějné šance se po hodině hry procpal Karlsson, ale hlavičkoval nad bránu. Chvíli nato to z dálky zkoušel Kanga. Tlak narůstal, centrů do pokutového území přibývalo. Scházel důraz a přesnost ve finální fázi.

V 69. minutě však mohlo zničehonic udeřit na opačné straně, kdy se do nebezpečné pozice před sparťanským gólmanem Hečou dostal Hronek. V posledních dvaceti minutách se pak hra přece jen trochu otevřela, vyložené šance ovšem stále scházely.

Šok v závěru

A pak to přišlo… V 85. minutě dostal míč za brankovou čáru po Dočkalově akci Tetteh, který na hrotu Sparty vystřídal v poločase neviditelného Kozáka, ale lajnový rozhodčí mával ofsajd. Situace nejdřív vypadala jasně, sparťané se ani neradovali. Následoval však přezkum u videa a gól byl po chvíli plné napětí uznán.

V Ďolíčku vybuchla nálož zelenobílé nevole. Vztekali se hráči, trenér i fanoušci, jeden z členů realizačního týmu klokanů vzteky rozkopal krabici se zdravotnickými pomůckami. Domácí spílali sudímu z plných plic, ale málo platné, branka platila.

Závěrečný zoufalý tlak Bohemians už k ničemu nevedl a Sparta si tak z Ďolíčku odváží vydřenou výhru 1:0. Vršovický tým se tak ani po dlouhých devatenácti letech nedočkal ligové výhry nad letenským rivalem. Sparta je v tabulce alespoň do nedělního duelu Jablonce v Teplicích čtvrtá, Bohemka zůstává desátá.