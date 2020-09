To bylo drama. Fotbalisté Sparty Praha prohrávali ve 4. kole FORTUNA:LIGY po první půli se Zlínem 0:1. Ve druhém poločase však zavelel k obratu Adam Hložek a Letenští si nakonec dokráčeli proti oslabenému soupeři (ČK Jawo) pro zaslouženou výhru 3:1.

Utkání 4. kola první fotbalové ligy: Sparta Praha - Fastav Zlín, 20. září 2020 v Praze. Brankář Zlína Stanislav Dostál dostává gól. Zleva jsou Petr Buchta ze Zlína a Matěj Hanousek ze Sparty. | Foto: ČTK / ČTK

Sparta se v utkání musela obejít bez záložníka Ladislava Krejčího mladšího a útočníka Libora Kozáka, kteří se nakazili koronavirem a museli do karantény. "Nechceme mlžit, je to po dohodě s hráči. Covid by neměl představovat společenské stigma," vysvětlil mluvčí klubu Ondřej Kasík.