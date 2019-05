Sparťan Frýdek: Nesplnili jsme ani jeden cíl

/ROZHOVOR/ Hodně skleslý byl po zápase kapitán Sparty Martin Frýdek. Moc dobře si uvědomoval, že na tuhle sezonu se bude on i jeho spoluhráči snažit co nejrychleji zapomenout. „Bylo to špatné,“ špitl sedmadvacetiletý fotbalista.

Jak bezprostředně po posledním zápase hodnotíte sezonu?

Sezona nebyla vůbec dobrá. Vytyčili jsme si tři cíle a ani jeden se nám nepodařilo naplnit. Máme určitě co napravovat a v čem se zlepšovat. Jaké byly zlomové momenty sezony?

Začali jsme dobře, po devíti kolech jsme byli bez porážky, o bod druzí. Pak jsme ale prohráli dvakrát za sebou, v Plzni a v Olomouci a to nás rozhodilo. Je ale těžké hodnotit, v čem byl ten hlavní zlom. Slávistická euforie: Mistrovskou sezónu zakončili dalším vítězstvím v derby Přečíst článek › Mrzí vás to o to víc, že jste byl kapitánem týmu?

Ano, mrzí mě to opravdu hodně. Ve středu se hraje finále Evropské ligy. Budete pozorně sledovat?

Určitě, zápas budeme sledovat a držet palce Arsenalu. (pozn. red. - výhra Arsenalu nad Chelsea pošle Spartu přímo do základní skupiny Evropské ligy) Sparta už má první posilu. Získala fotbalistu z Norska Přečíst článek ›

Autor: Michal Káva