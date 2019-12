„Byl to krásný zápas. Ukázali jsme, že máme sílu, když jsme si dokázali vzít ztracený náskok zpět,“ těšilo jej.

Fanoušci se bavili, ale jak jste takový divoký zápas prožívali vy přímo na hřišti?

Rychle jsme vedli, ale pak pro nás přišlo nepříjemné snížení na 1:2. Trochu jsme znervózněli a už nebyli tak dominantní jako na začátku.

To se ukázalo hlavně po pauze, kdy se soupeři povedlo srovnat, že?

Druhý gól byl ještě větší komplikací. Mám proto radost, že jsme se dokázali vzchopit a vyhrát takovým rozdílem. Padlo sedm gólů, pro zaujaté sparťany i nezaujaté fotbalové fanoušky to musel být krásný zápas.

V předchozích zápasech se vám stávalo, že jste přišli o náskok, už jste se neprobrali a ztratili body. Co bylo tentokrát jinak?

Nikdy není snadné znovu reagovat. Dokázali jsme, že máme sílu a dovedeme si poradit i s ne úplně příznivým vývojem.

Michal Sáček otevřel skóre krásnou střelou, vy jste vzápětí přidal také hodně povedenou trefu. Který z gólů byl hezčí?

Ten můj. (směje se)

Minule v Příbrami i teď proti Boleslavi jste dal gól a navrch vám ještě jeden sudí neuznali. Není to ke vzteku?

Samozřejmě bych byl raději, kdyby je rozhodčí uznali. Ovšem oba zápasy jsme vyhráli, takže je to jedno.

Sparta je třetí. Co to pro vás znamená po ne úplně dobrém průběhu podzimu?

Říkáme to pořád. My se musíme soustředit hlavně na naše výkony a vyhrát každý nejbližší zápas.

Tak jinak: Na druhou Plzeň, která prohrála na Slovácku, ztrácíte jen pět bodů. To by vám mohlo pomoci…

Je skvělé, že se její náskok ztenčuje. My si ale konkrétní cíle na umístění nedáváme. Jak jsem říkal, jdeme postupnými krůčky.