Už když se začal Adam Hložek na Letné výrazněji prosazovat, neskrýval, že jeho oblíbenou pozicí je buď podhrotový útočník, či levé křídlo. I za panování bývalého trenéra Václava Kotala či současného lodivoda Letenských Pavla Vrby se ale s devatenáctiletým talentem z Ivančic v útočné formaci neustálo točilo.

V současné situaci Sparty Hložek primárně nastupuje na hrotu útoku, na něm se ale už během tohoto ročníku spolu s Hložkem vystřídala další čtveřice hráčů – Martin Minčev, Václav Drchal, Lukáš Juliš a Matěj Pulkrab.

Poslední jmenovaný ale po návratu zaviněným zraněním se začal střelecky prosazovat, když se jako střídající hráč trefil dvakrát do sítě Teplic, v posledním utkání rozhodl o domácí výhře 2:1 nad Libercem. „Je to i tím, že Matěj je klasický hrotový útočník. Hraje to odmala, dokáže udržet balony, tím hodně pomáhá hráčům z druhé vlny. Sázíme hodně na Hložana, který má trochu jiná řešení než klasický útočník. Jsou rozdílní, ale Pulkrab nám umí pomoct,“ porovnával přínos obou útočných hráčů po duelu s Libercem trenér Pavel Vrba.

Zájem velkých celků neopadl

I přes viditelný pokles formy je na české poměry o sparťanského forvarda neustále velký zájem. Aby také ne, když byl na začátku roku 2021 zařazen uznávaným serverem Goal.com jako 21. nejtalentovanější mladík na světě a devatenácti letech je to právě on, na kom stojí úspěch či případné prohry Sparty.

Okolo Hložka již dříve zjišťovali podmínky dva bundesligoví giganti – Bayern Mnichov a Lipsko, k nim se navíc v posledních dnech přidal i třetí do party. „Dortmund pracuje na získání dvou talentů, konkrétně Karima Adeyemiho ze Salcburku a Adama Hložka ze Sparty,“ oznámil server německého sportovního kanálu Sport 1.

Po vstupu majitele Sparty Daniela Křetínského do vlastnických struktur West Hamu United se navíc vyrojily spekulace o možném Hložkově přesunu do londýnského celku. „Mým cílem je pomoci nastavit spolupráci mezi Spartou a West Hamem tak, aby z ní profitovaly oba kluby. West Ham by se mohl stát branou do Premier League pro hráče z našeho regionu,“ přiživil Křetínský spekulace.

Povede se Hložkovi v dohledné době velký přestup na prestižní adresu?