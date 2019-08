Asi málokdo před začátkem sezony čekal, že pražská Sparta a 1. FK Příbram budou do vzájemného střetnutí vstupovat v naprosto stejné pozici. Před nadcházejícím čtvrtým kolem FORTUNA:LIGY ale je to tak. A to doslova! Oba týmy dosud nasbíraly čtyři body, mají skóre 4:4 a v tabulce se před nedělním duelem na Letné dělí o sedmou pozici.

Marek Kodr (blíže) slaví spolu s Jaroslavem Treglerem svůj první ligový gól, který zaznamenal v zápase proti Bohemians Praha 1905. | Foto: 1. FK Příbram/David Štverák

A právě to příbramským fotbalistům vlévá krev do žil, ačkoliv Pražané budou i tak v zápase velkým favoritem. „Víme, co je Sparta za soupeře. Jdeme do utkání s pokorou, ale rozhodně se nebojíme,“ tvrdí obránce Marek Kodr, který v posledním zápase proti Bohemians Praha 1905 zaznamenal svůj první ligový gól.