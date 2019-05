V pondělí odpoledne se to podařilo vyjednat špičkám ostravského klubu na zasedání se zástupci FAČR, Slavie a také Sigmy Olomouc. Znamená to tedy, že Baník bude mít pro své fanoušky k dispozici 3871 vstupenek.

„Jsem velice rád, že můžeme našim fanouškům tuto zvěst oznámit. Zároveň chci poděkovat všem partnerům za vstřícné a kolegiální jednání,“ uvedl Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku Ostrava „Těším se na kulisu, kterou naši fanoušci finálovému utkání poháru vytvoří," dodal Michal Bělák.

Cena vstupenek na tribunu „Sever“ je stanovena na 150 korun. O způsobu prodeje a termínu jeho zahájení bude Baník v nejbližších dnech informovat.

Vedení Baníku odvedlo vůbec výbornou práci, když dotáhlo předchozí jednání o místě konání na Hanou.

„Tohle rozhodnutí jsem přivítal, Olomouc jsem si přál. Je to krásný stadion, velká tribuna, která když se zaplní našimi fanoušky, bude to nádhera,“ řekl Bohumil Páník, trenér Baníku. „Je to důstojné místo pro takový zápas. Ideální jak pro Prahu, tak pro Ostravu,“ pokračoval Páník.

Ve hře byly i jiné možnosti. Mluvilo se o pražské Letné, ale třeba také o Teplicích. „Baník má na tamní stadion dobré vzpomínky i v lize,“ připomněl Páník podzimní dominantní výkon na Hané a vítězství 4:1, kterému šéfoval útočník Dame Diop, autor hattricku.

Zajímavé je, že poslední vítězství v domácím poháru oslavili baníkovci právě v Olomouci. V roce 2005 tam zdolali pod taktovkou trenéra Jozefa Jarabinského Slovácko 2:1. Trefili se Metelka, a Papadopulos. V nastavení už Dostálek pouze snížil.