Před sezonou kolem reprezentačního záložníka kroužili zájemci z Itálie, Německa, Turecka či Ruska, a do Edenu posílali nabídky přesahující 300 milionů korun, nicméně největší opora vzkázala, že podzim odehraje v klubu svého srdce. A nyní přišla další novinka takřka nepostradatelný hráč (prý) nikam neodejde ani v zimní přestávce.

„Tomáš zůstává a dojde ke zvýšení výstupní doložky,“ vyhlásil klubový boss Jaroslav Tvrdík na svém twitterovém účtu.

Souček se už v létě stal nejlépe placeným hráčem FORTUNA:LIGY. I s bonusy si urostlý hráč přijde na téměř 50 milionů korun ročně. „Dohodli jsme se, že v zimě nikam nepůjde,“ uvedl agent Pavel Paska pro televizi Seznam.

Působivá bilance

Sešívaný klenot tak zůstane minimálně do léta příštího roku. Pak bude Euro… A dál? Možností je několik. V létě mu bude teprve 25 let. „Může přijít nabídka z opravdu velkého klubu, nebo bude pokračovat ve Slavii. Jisté je, že do úvahy nepřipadají žádné exotické destinace. Pokud Tomáš odejde, tak do top ligy. A do top klubu,“ zmínil Paska.

Souček v loňské sezoně za Slavii nastřílel osmnáct gólů, což je na jeho pozici defenzivního záložníka působivá bilance. Dařilo se mu i proti nejsilnějším soupeřům. „Na svém postu patří mezi nejlepší v Evropě. Náhradu za něj nenajdeme, je to fotbalový atyp, ale doba bez něj jednou nastane a musíme se na to připravit,“ konstatoval trenér Jindřich Trpišovský.

Zatím si tedy fanoušci Slavie mohou oddechnout. Jeden z hlavních strůjců současných úspěchů bude dál trápit soupeře v sešívaném dresu. Třeba už dnes Barcelonu.