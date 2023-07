/FOTOGALERIE/ Aktuální kádr fotbalistů ostravského Baníku má nejspíše finální podobu. Poslední eventuální posílení v podobě křídelníka Srdjana Plavšiče s největší pravděpodobností padlo. Podle polského portálu meczyki.pl by měl srbský šikula oblékat dres tamního mistra Rakówa Częstochowa, kam z pražské Slavie přestoupí.

Fanoušci Baníku v Liberci (23. července 2023). | Video: David Hekele

Naděje na návrat Plavšiče, který si během pár měsíců v Ostravě získal publikum, vedení Baníku dlouho živilo. Ještě minulý týden se nevzdávalo naděje. „My zájem máme, ale není to jen o něm. Je to o agentovi i jím samým, jeho touhou bylo zahraničí. Čekáme, jestli se s někým dohodne, věřím ale, že kdyby se nedohodl, byla by velká naděje, že skončí u nás,“ prohlásil na středeční předsezonní tiskové konferenci sportovní ředitel Luděk Mikloško.

Kostka o životní ráně: První myšlenka byla jiná, pak se rozhodl míč napálit

Pozitivní byl i o ve čtvrtek při diskusi s fanoušky na Bazalech i majitel Baníku Václav Brabec. „Já se na to jméno ptám, zajímá mě. Asi se budu opakovat, ale myslím si, že za tu dobu, co jsem v Baníku, byl Plavšič jedním z nejlepších fotbalistů, ne-li nejlepší, kterého jsme tady měli. Samozřejmě je nad naše poměry, jen díky nějakým dohodám, a že jsme prodali Tijaniho, tak máme dveře otevřené a takové právo první noci. Pakliže neodejde do zahraničí, měl by skončit v Baníku,“ uvedl Brabec s tím, že jasno mělo být do konce týdne.

Fanoušci tím ožili a věřili, že by se mohlo domluvit další Plavšičovo hostování. Jenže jen o den později Jaroslav Tvrdík, šéf pražské Slavie, kde má Plavšič ještě rok smlouvu, prozradil, že „sešívaní“ preferují přestup a zájem registrují z americké MLS a pak od dvou konkrétních klubů – Slovanu Bratislava a Rakówa Częstochowa – slovenského a polského mistra.

Srdjan Plavšič.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Pokud ve druhém jmenovaném klubu Plavšič projde lékařskou prohlídkou, měl by podepsal dlouhodobý kontrakt. Nic na tom nezměnil ani fakt, že sedmadvacetiletý fotbalista viděl v neděli vystoupení Baníku přímo v Liberci. „I když to nedopadne, tak se nic neděje, protože jste viděli, že máme hráčů dost, a trenér i Luděk (Mikloško) říkají, že jsou kvalitní. Teď dostanou možnost se o to pobít, konkurence v týmu je,“ podotkl před fanoušky Václav Brabec.

Pakliže se vše stane oficiálním, složení mužstva bude definitivní. „Kádr už je hotový. Jedině – ani to nechci vyslovit – že by přišlo vážné zranění na nějakém postu, tak bychom museli přemýšlet. Jinak je uzavřený,“ potvrdil minulý týden Mikloško.