Tohle všechno je dáno letošní specifickou pauzou mezi koncem podzimní části a začátkem jarních zápasů FORTUNA:LIGY. Volno od ligového fotbalu bude trvat dva a půl měsíce!

Trenéři tak měli o čem přemýšlet. „Podzimní část sezony byla velmi náročná, od poloviny července jsme hráli prakticky každý čtvrtý den. Bylo důležité, aby si kluci odpočinuli a dali se dohromady zdravotně,“ uvedl kouč Plzně Michal Bílek.

Na západě Čech zvolili zajímavou strategii. Dovolená u lídra soutěže, který absolvoval i skupinu Ligy mistrů, začala ještě v listopadu a trvala do 18. prosince.

Zvláštní, mimořádná situace. Celkem fanoušek napočítá 35 dnů bez fotbalu, což je mimochodem druhé největší volno z celé ligy.

Srovnání Slavie a Sparty

Maximum s 38 dny volna drží Baník, na opačné straně najdete Jablonec, kde hráči dostali na odpočinek pouze 18 dnů.

Zajímavé je také srovnání mezi Slavií a Spartou.

Jindřich Trpišovský, kouč sešívaných, prodloužil podzimní sezonu na celý listopad. Zdůvodnil to tím, že hráči z ciziny mohou následně vyrazit domů na delší čas.

V kabině se to setkalo s pozitivní odezvou, což potvrdil i český reprezentant Lukáš Masopust. „Dostali jsme individuální plány. Za mě je super, že máme možnost zregenerovat. Čas na určité resty bude také, trápil mě přitahovač. Ve volnu si stihnu odpočinout, budu s rodinou,“ řekl záložník.

Sparta naproti tomu sáhla k režimu se dvěma pauzami. První volno začalo po pohárovém mači s Baníkem. Druhé volno mají na Letné teď během svátků.

„Je to takové divné období, dlouhá přestávka bez zápasů. Ovšem mentalitu mají hráči správně nastavenou. Přesně tak, jak budeme v dalších měsících potřebovat,“ uvedl kouč Brian Priske.

Slovácko bylo v Dubaji

Nápadem rozdělit přípravu se inspiroval také Hradec Králové. Také tam mají hráči o Vánocích druhou dovolenou.

„Pro všechny je to atypické a bude zajímavé porovnávat, jak to komu vyšlo, protože týmy volily odlišné modely. My máme tenhle, kdy jsme byli nejprve na dovolené, pak jsme dva týdny trénovali a teď je další volno. Bereme to,“ shrnul situaci zkušený středopolař Jakub Rada.

Tolik experimenty. Klasiku naproti tomu zvolili třeba na Hané. Podzim v Sigmě skončil až 9. prosince, což se blíží tomu, nač byli hráči zvyklí z předešlých sezon. „Potřebovali jsme hrát a vidět další hráče, kteří nebyli tak vytížení v rámci podzimu,“ vysvětlil trenér Václav Jílek.

Nejvíce zajímavou přípravu však letos zažívá Slovácko. Jako poděkování za účast v Evropě obdrželi hráči od šéfa klubu společnou dovolenou v Dubaji!

Dopoledne tým absolvoval trénink, odpoledne si Kadlec a spol. užívali s rodinami. „Užili jsme si to jako jedna velká parta,“ hlásil záložník Vlastimil Daníček. V lednu Slovácko čekají další soustředění v Turecku a Chorvatsku.