Před dvěma a půl roky Slavia získala osmadvacetiletého záložníka z klubu Al Ahlí Džidda za více než sto milionů korun. Nyní je hodnota rumunské hvězdy podle Transfermarktu 7 milionů eur (175 milionů korun). Přestupová částka by se ale měla vyšplhat na 250 milionů korun.

MLS is one of the leagues they are working on, according to my sources. But it's not the only one. Europe is still possible as well. Contrary to what Anamaria says, I can contacts are at an initial stage. https://t.co/dTihRpCeah