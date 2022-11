Netrvalo ale dlouho a v současnosti devětadvacetiletý technik prchnul za lukrativní nabídkou do saudskoarabského Al Ahli. Zde ale odehrál Stanciu pouhých deset zápasů, poté přišla naprostá přestupová bomba – svérázný Rumun se totiž upsal Slavii a rozpoutal vlnu nenávisti.

Fanoušci Sparty to nemohli Rumunovi ani jeho svérázné agentce Aněmarii Prodanové zapomenout – padaly výhrůžky smrtí, obrovský pískot v derby, několik transparentů či trávník zaházený krysami.

Stanciu se ale odprostil ode všeho a v Edenu se soustředil na fotbal. Se Slavií vyhrál dva tituly, domácí pohár či si zahrál základní skupinu Ligy mistrů. V české lize nastřílel technický záložník 29 branek ve 108 zápasech a stal se dvakrát nejlepším cizincem ligy.

Zlom přišel, když vytříbenému technikovi končila smlouva. Slavia tehdy dostala nabídku, která se vzhledem ke konci kontraktu neodmítá – čínský Wu-Chan Three Towns vyplatil přibližně 100 milionů korun a Stanciu v lednu tohoto roku definitivně přestoupil.

Neuplynula ale ani celá sezona a už se mluví o tom, že Stanciu se necítí v Číně ideálně. Technický šikula sice nasázel v devatenácti zápasech osm branek a stejný počet asistencí, jeho možný odchod do Edenu ale naznačil hráčský agent Pavel Zíka.

Do případného boje o Stancia by se ale zapojil nečekaný konkurent – letošní kat Slavie z Evropské konferenční ligy rumunská Kluž. „Stanciu je naší prioritou! Chtěl jsem ho už v lednu, v té době ale nebylo možné transfer uskutečnit. Jsme ochotni napnout veškeré síly, aby se to povedlo nyní, ale záleží také na přestupní částce,“ prohlásil pro server sportpro.ro klubový boss Nelutu Varga. Podle rumunského serveru navíc Stanciu Kluži slíbil, že by byla jedinou možnou volbou, pokud by se vracel do své domoviny.

Jedno je ale jisté. Pokud Stanicu opravdu z Číny přestoupí, jeho přesun vyvolá tradiční emoce. To by totiž nebyl rumunský záložník, aby jeho přesun nedoprovázel nepovedený slib, velké emoce či nečekaný zvrat.