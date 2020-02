Hrdinou utkání byl domácí útočník Jan Vodháněl. A vlastně i trenér Luděk Klusáček. Ten totiž poslal svého dvaadvacetiletého talenta do hry v 70. minutě a ten se mu za důvěru odvděčil vítěznou trefou hned po pár vteřinách pobytu na trávníku a ukončil tak sérii 26 zápasů Slavie v lize bez porážky. Třetí nejlepší rekordní počin v historii nejvyšší soutěže. „Bylo to úžasné, cítím se skvěle. Hlavně proto, že gól přinesl týmu tři body,“ poznamenal po utkání šťastný střelec.

Od vyběhnutí na hřiště až po vítěznou branku uběhlo třicet vteřin. „Ředitel mi říkal, ať dám góla,“ usmíval se. „Vběhl jsem na hřiště, řekl Pulkrabovi, že s ním budu na hrotu, pak tam byla rychlá akce, z ní propadl balon ke mně a já ho dával do brány,“ popisoval rozhodující moment vršovického derby.

A nemuselo zůstat pouze u jedné trefy, v závěru utkání šel sám na Koláře, ale pokus o přehození se nepovedl. „Škoda. Skákal nahoru a kdybych si to hodil do strany, dával jsem míč do prázdné,“ dodal.

Pomalá hra bez energie

Celá fotbalová veřejnost byla zvědava, kým trenér Slavie Jindřich Trpišovský nahradí Tomáše Součka. Jeho post převzal Lukáš Provod. „Bohužel se nám zápas nepovedl,“ utrousil.

Trenér s ním byl ale spokojený. „Patřil k našim nejlepším hráčům, splnil vše, co jsme mu řekli,“ chválil Trpišovský. Tím ale jeho výčet pozitiv skončil. „Chybělo nám lepší řešení situací. Naše hra byla pomalá, bez eneregie a důrazu v osobních soubojích. Bohemka těžila z našich ztrát a jednu potrestala,“ hodnotil.



FORTUNA:LIGA tak zažila hned v úvodním kole pořádné překvapení. Úřadující mistři ale mají pořád luxusní náskok – 13 bodů na druhou Plzeň.