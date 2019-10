„Ztratili jsme, ale nebylo to špatné,“ vykládal trenér Václav Jílek po výsledku 1:1. Těžko říct, co se u Sparty dalo pochválit snad pouze vytvoření několika velkých šancí (ovšem žádná neskončila gólem). „Produktivita je problém,“ uznal kouč.

Jediný problém? Vůbec ne. Hra party v rudých dresech zase skřípala, což dokumentoval závěr zápasu. Brankář Milan Heča byl v neustálé permanenci, až jej nakonec překonal Jakub Řezníček. „Báli jsme se o výsledek,“ uvedl Jílek.

Podobný kolaps se však nestal Spartě poprvé. „Soupeř to vždy zjednoduší, ale měli bychom to umět dohrát,“ dodal Jílek. Ano, hosté měli včera na stadionu v Teplicích i smůlu sudí třeba nenechal běžet samotného Libora Kozáka na bránu, když (chybně) odpískal ofsajd. Guélor Kanga nedal jasný gól. Neuspěl ani Benjamin Tetteh.

Bez gólů nemůžeme vítězit

„To jsou situace, které po brance volají. Když nebudeme dávat góly, nemůžeme vítězit,“ zmínil Jílek. Jediný zásah Sparty obstaral v 68. minutě Semih Kaya (první trefou v české lize). Nicméně kdyby to byla branka vítězná, asi by sudí z Teplic neodjeli ve zdraví. Důvod: onen gól padl po faulu na brankáře Tomáše Grigara, jehož srazil Martin Frýdek. Devět z deseti lidí by řeklo: faul na brankáře. Ale pomocník u videa mlčel.

Divné, nepochopitelné, skandální… „Prohrávali jsme z ničeho,“ kroutil hlavou domácí kouč Stanislav Hejkal a řekl, že se na celou situaci ještě podívá. I jeho protějšek byl v rozpacích: „Ke kontaktu tam asi došlo, ale rozhodčí posoudili situaci tak, jak posoudili. Těžko se k tomu vyjadřovat.“

Dělba bodů nakonec utlumila emoce. Teplice byly za bod rády udržely svou neporazitelnost trvající od začátku října. Otázkou je spíše to, co se bude dít v příštích dnech v kancelářích na Letné. Takřka jisté je, že se znovu bude přetřásat pozice trenéra. Důvod? Pár alarmujících čísel.

Sparta od začátku sezony ještě nevyhrála dva zápasy po sobě. V říjnu ztrácí na vedoucí Slavii sedmnáct bodů. Jílek si v těchto ohledech vede ještě hůř než nechvalně známý Andrea Stramaccioni.

Kdy si sparťané sundají růžové brýle?