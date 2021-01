Trávník pomalu mizel pod sněhem a na fotbalisty v rudých dresech se snášela hustá chumelenice, která ve středu odpoledne zavládla nad Prahou. Naštěstí pro Spartu „sněžily“ i góly. V přípravném dvojzápase to odnesla Chrudim.

Obě utkání se hrála na dvakrát třicet minut a zejména v tom druhém už se plně projevila nepřízeň zimního počasí. To se odrazilo i na celkovém skóre: první duel ovládl favorit jasně 6:0, po změně sestav už Sparta vyhrála jen 2:0.

Trenér Václav Kotal přesto neskrýval spokojenost. „Hlavně v prvním zápase jsme podali dobrý výkon. Měli jsme pohyb, kombinovali jsme. To pak přineslo ovoce i ve skóre. Bylo to dobré utkání,“ hodnotil sparťanský kouč.

Ten na strahovské hřiště nejprve vyslal především hráče, kteří v závěru podzimu nastupovali v základní sestavě, ale šanci dostali také sedmnáctiletý stoper Martin Vitík (na rukávu s kapitánskou páskou) či záložník Tomáš Wiesner.

Hattrickem se blýskl nejlepší ligový kanonýr Lukáš Juliš, další góly obstarali Ladislav Krejčí starší, Matěj Polidar a Wiesner. Sparťané toho druholigovému soupeři moc nedovolili a neproměnili slušnou řádku dalších šancí.

„Někteří hráči dostali příležitost a jsem rád, že například Wiesner pochopil, co od něj chceme, totiž náběhy za obranu do prostor. Dneska to dokázal využít,“ chválil trenér Kotal.

Ve druhém zápase nastoupila zcela obměněná jedenáctka s několika mladíky a také zkušeným útočníkem Liborem Kozákem, který se vrací po delším zranění. Branky vstřelili jen Martin Minčev a Ladislav Krejčí mladší.

„Mužstvo bylo doplněno hráči z rezervy, bylo to složité na kombinaci. A hlavně ten terén… Ve druhém poločase už bylo hřiště pod sněhem a to nám ztěžovalo hru. I tak jsme ale soupeře nepustili do větších šancí a to je pro nás rozhodující,“ uzavřel Kotal.

V neděli 10. ledna sehraje Sparta ligovou generálku proti Českým Budějovicím (opět v tréninkovém centru na Strahově) a 17. ledna už nastoupí v 15. kole FORTUNA:LIGY v Ostravě proti Baníku.

AC Sparta Praha – MFK Chrudim 6:0 (2:0)

Góly: 24. Krejčí st., 30., 37., a 55. Juliš, 40. Polidar, 58. Wiesner.

Sestava Sparty: Nita – Vindheim, Vitík, Plechatý, Hancko, Polidar – Wiesner, Sáček, Dočkal, Krejčí st. – Juliš.

AC Sparta Praha – MFK Chrudim 2:0 (2:0)

Góly: 8. Minčev, 30. Krejčí ml.

Sestava Sparty: Holec (31. Kotek) – Šilhart, Gelašvili, Lischka, Hanousek – Ryneš, Souček, Krejčí ml., Frýdek – Minčev, Kozák (31. Novotný).