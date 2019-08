Fotbalisté karvinského MFK obrali v neděli českého šampiona o první body v sezoně. Se štěstím uhráli proti Slavii bezbrankovou remízu a vymazali nulu ze svého bodové konta.

Trenér domácích František Straka si po utkání uvědomoval, že jeho tým měl „kliku jako od blázince“, ale ocenil i jeho výkon. „Kluci ukázali, že mají srdce na pravém místě. Bez bojovnosti to nejde nikdy, my jsme to odjezdili a odměnou je nám bod. Fotbalového boha jsme tentokrát měli na naší straně. Štěstí, které se k nám v prvních kolech otočilo zády, se k nám teď obrátilo čelem,“ vzpomněl předchozí tři těsné a smolné porážky s Boleslaví, Baníkem a Plzní.