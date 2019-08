Trenér František Straka označil za jednu z příčin neúspěchu nervozitu. „Bylo to meganervózní, sám nevím proč. Kluci si to nejspíš až moc připouštěli, což jim svazovalo nohy a měli jsme najednou problémy, že jsme nepodrželi balon a nedostali se do hry. Kvalitativně jsme bohužel nebyli na takové úrovni jako Liberec,“ uvědomoval si Straka, že utkání jeho svěřenci tentokrát hrubě nezvládli.

I tak ale měli proti nevýraznému soupeři šance. „I když nehrajete dobrý zápas, můžete si vytvořit šance na to, abyste ho zvládli, a ty jsme proti Liberci jednoznačně měli. Mrzí mě, že se na ty šance nadřeme, abychom je pak lehkomyslně zahazovali. To pak pochopitelně sráží sebevědomí,“ uznal Straka, který o poločasové přestávce sáhl ke dvojímu střídání. Na plac poslal Janečku a Gubu.

„U Janečky to vyšlo, zase tam vnesl kvalitu, bohužel druhé střídání mi nevyšlo. Guba tam měl vnést dravost a zkušenost v soubojích jeden na jednoho, a to se nedělo. Pravděpodobně ještě není po zranění v pořádku,“ uvažoval Straka, jenž nemohl použít Vukadinoviće. „V týdnu hlásil zdravotní problémy, jinak by tam šel. Snad bude fit aspoň pro Zlín,“ přeje si karvinský kouč před soubojem ve Zlíně.

Jak těžké teď bude pro tým zvednout se? Proti Liberci se počítalo s výhrou. „Je to facka, ale to je fotbal. Je to hlavně o gólech, které nedáváme. V těch předchozích případech jsme hráli dobře, ale nedávali šance. Dneska ten výkon nebyl dobrý, rozhodně byl nejhorší v sezoně, a ty šance jsme opět nedali. Tohle pak mančaft sráží, chybí jistota na balonu. Jediným rozdílovým borcem, který si dnes na hřišti dovolil, byl Ba Loua. Ale to je málo,“ rekapituloval Straka prohru číslo 4.

Naopak důležitou výhru zaznamenal liberecký tým, jehož trenérovi Pavlu Hoftychovi se notně ulevilo. „Všichni umí počítat, porážka v Karviné by byla velká komplikace, která by nám mohla pokazit celou sezonu, takže samozřejmě, je to obrovská úleva,“ přiznal Hoftych.

Utkání označil za vyrovnané a tvrdé. Ostatně, Ondřej Lingr si odnesl ze zápasu otřes mozku. „Ondru znám, je to fajn kluk, ale v souboji, kdy se zranil, měl hlavu snad dvacet centimetrů nad zemí. Bylo to pak i emotivní, ale nedivím se, hrálo se o Černého Petra. Byli jsme připraveni na válku a já musím smeknout klobouk před hráči, kteří se vydali ze všech sil a odvedli absolutní maximum. Měli jsme snahu kombinovat a držet míč, abychom nepouštět domácí do centrů. V první půli jsme si vytvořili dvě brejkové situace, jednu i zakončili brankou. Karvinští hráli na hranici agresivity a musím uznat, že nás svými zákroky podržel Filip Nguyen v bráně. Od vyloučení Oscara už to pak bylo jen o tom ubránit centry do vápna,“ ohlížel se za utkáním kouč Slovanu.

Jeho tým čtyřikrát v řadě prohrál, jediné dvě výhry zaznamenal ve Slezsku, protože v prvním kole vyhrál i v Ostravě. „Ale taky to tam byla hodně těžká půda, stejně jako v Karviné, protože oba mančafty jsou bojovně naladěné a hrají na hranici svých sil,“ vybavil si Hoftych, jehož tým si nepatrně zvedl náladu.

Naopak Karvinští se ocitli v nezáviděníhodné situaci a potřebují nutně výhru, aby se zase docvakli na týmy před sebou, jinak mohou suplovat roli Dukly z předešlé sezony. „Věřím, že se to zlomí, že najdeme optimální sestavu, která nás zvedne. Budeme muset naši hru totálně zjednodušit a vrátit se k tomu, co jsme hráli v minulé sezoně, kdy jsme se zachraňovali,“ přemýšlel po zápase Straka. A věděl, že se hráči potřebují oprostit od tlaku. „Když pak nastupuje stres, tak tomu chybí taková ta lehkost a hlavně sebevědomí. Je to otázka hlavy,“ zakončil Franz.