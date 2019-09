Trenér František Straka vsadil na vítěznou sestavu z Příbrami, přičemž v týdnu obětoval domácí pohárové utkání s Žižkovem (0:2), aby pro klíčové derby neztratil důležité hráče.

Skoro to vyšlo. Jenže to je právě to. Skoro. Fotbalisté MFK totiž opět zazdili jasné šance a ani na pátý pokus se před vlastními fanoušky neradovali z výhry. Pomalu od Teplic přebírají nálepku remízového krále.

Není divu, že byl Straka po utkání naštvaný. „Zápas byl pod naší kontrolou, vyjma hluché desetiminutovky na startu druhého poločasu. Bohužel to byla pasáž, v níž Opava srovnala. Jsou to ztracené body,“ litoval. Na lavičce si málem rval vlasy, když ve druhé minutě nastavení napálil Hanousek zblízka míč jen do břevna. Balon se od něj odrazil těsně před brankovou čáru.

Podobnou smůlu měl na startu utkání i Ondřej Lingr, z pokračující akce byl ale aspoň faulován Michal Petráň a kopala se penalta. Jenže z poslední Hanouskovy akce nebylo nic. „Marek to měl na noze už proti Bohemce, teď zase. Už by to měl začít proměňovat, protože nás to stojí body. I proti Baníku měl šanci. Je to obrovská škoda, ale co já s tím můžu dělat? Já bych rád vletěl na hřiště a dotlačil to tam, ale copak můžu?“ zoufal si Straka.

Vyrovnávací branka

Podobně ho naštvala i vyrovnávací branka opavského Suse. Ten si počkal za nečinného přihlížení karvinské obrany na míč a zblízka jej usměrnil k tyči. Stalo se na startu druhé půle, do které Karviná vstoupila vlažně a byla po zásluze potrestána. Dalo se přece předpokládat, že za nepříznivého stavu Opava do druhé půle vletí. Karviná na to nereagovala.

„Nedá se hrát devadesát minut bez chyby, to nemají ani nejlepší týmy. Ale my tam byli nepozorní. To byla situace, která byla z ničeho. Bez reakce, koukáme na to. Kdyby to byla aspoň vypracovaná akce, třeba přetažený balon a hlavička na zadní tyči, tak to beru, ale tohle? Takový šmudlák! To byla normální bránitelná situace. Říkal jsem hráčům, že ta priorita musí být v nule, takže mě ten inkasovaný a zbytečný gól štve. Ale stejně tak mě štve koncovka. Mohli jsme se víc uklidnit. Jinak to byl jeden z našich nejlepších výkonů, jenom ten výsledek mi to kazí,“ hodnotil derby zklamaný Franz.