„Samozřejmě jsem tu od toho, abych ty góly dával. Bylo to pro mě těžké období. Hodně jsem na tom pracoval. Měl jsem různé způsoby i trénování a přípravy na zápas. Cítím se zápas od zápasu lépe a snad to budu takhle držet," říkal pro klubovou televizi po vítězném zápase.

V Ďolíčku to soupeře vždy bolí, ale Sparta do něj jezdí pravidelně pro body. Na půdě klokanů totiž brali body v posledních patnácti ligových zápasech - 10 výher a 5 remíz. Všechny tři body zůstaly ve Vršovicích při vzájemných bitvách těchto soupeřů naposledy v listopadu roku 2001!

„Po tak vysoké výhře venku jsou pocity krásné. Navázali jsme na Boleslav, které jsme taky dali dost gólů. Jsme rádi, že si z takhle těžké půdy, která na Bohemce je, odvážíme tři body. Jsme za to šťastní," pokračoval Kuchta.

Ten se trefil dvakrát a oba góly kontrolovalo video. Jednou mu radost překazilo, podruhé už ne. „U druhého gólu jsme vedli o dva góly, takže nervozita nebyla. Ale trochu jsem čekal, že rozhodčí zvedne ruku, že to je ofsajd. Nakonec se to potvrdilo, že to je regulérní gól a byl jsem za to samozřejmě šťastný," usmíval se.

Dostali lekci

Důvody k úsměvům mu opravdu nechyběly, jak bylo zmíněno, trefil se poprvé od října. „Hodně jsem změnil stravu i pitný režim a hodně mi to posledních čtrnáct dní prospívá. Také strečink. S Tomášem Malým na tom pracujeme i s fyzioterapeuty. Je to prostě vidět," vysvětluje.

Z probuzení svého kanonýra měl pochopitelně radost i trenér Brian Priske. „Jsem rád, že střeleckou smůlu prolomil," poznamenal. „Někteří naši hráči dostali v úvodu sezony lekci. Čvančara byl vyloučený, Kuchta měl pětizápasový trest. Věřím, že se oba poučili, což se i promítlo v tom, jak k tomuto utkání přistoupili. Dokázali udržet emoce na uzdě, zklidnit se v klíčových okamžicích, a to přesto, že některé situace byly v tomto ohledu složité," dodal Priske.

Bude Kuchta ve střeleckém procitnutí pokračovat i nadále? Uvidí se v neděli večer, kdy na Letnou přijede Jablonec.