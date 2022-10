„Měli jsme dvacet střel, brankář měl i štěstí, protože tam bylo několik břeven a tyček. Mně vychytal asi čtyřikrát. Měli jsme gól dát dřív, kdyby se tak stalo, tak bychom zápas určitě otočili. Bohužel to byl den blbec,“ dodal Ladislav Almási.

Almási z Baníku o nabídkách a zranění: Bylo to na hlavu! Co problémy vyřešilo?

Jak jste viděl své šance, potažmo i svých spoluhráčů?

U první jsem měl míč převzít a potom zakončit, ale myslel jsem si, že nejsem sám. Hlavičku mi pak pěkně chytil, ty dvě střely také. Asi jsem to mohl trefit lépe, ale myslím si, že ani jedno zakončení nebylo špatné. Musím pochválit brankáře, protože měl dobrý zápas. Jednoznačně nejlepší hráč Budějovic. A ty další šance? Skákalo nám to tam po čáře, jak říkám, den blbec. Chcete až moc a holt vám to tam nepadne. Přesně takový to byl zápas.

Co tomu chybělo? Větší důraz, nebo je to o štěstí?

Kdo hrál fotbal, tak ví, že takové zápasy prostě jsou. Minule na Spartě jedna střela, jeden gól. Sparta se tehdy asi cítila tak, jak my teď. Tlačí, tlačí, nedali gól, dneska jsme tlačili my, a také tam spadl jen jeden. A větší důraz? Důraz tam byl. Já myslím, že tam bylo vše, ale jsou to centimetry, nebo milimetry. Dáš jeden gól, nikdo nic neřeší, dáme pětku, a jdeme domů. Ale to se nestalo.

VIDEO: Návrat k tradici. Fanoušci Baníku pochodovali Ostravou

Druhým faktorem byly vstupy do obou poločasů, brzy jste inkasovali. Čím si to vysvětlujete?

To jsou zápasy, kdy když nedáš, dostaneš. Inkasovali jsme z ničeho. Dvě chyby v obraně a z toho soupeř profitoval. Je to škoda, ale nebylo to o obraně. V útoku jsme měli dát šance, aspoň tři, abychom vyhráli.

Lze brát pozitivně aspoň to, že jste si ty šance na rozdíl od jiných prohraných domácích utkání vytvořili?

Určitě je to pozitivum. Těch šancí není třeba moc, je to o centimetry, ale když si nic nevytvoříte, nemůžete dát gól. Dneska jsme si je vytvořili, góly jsme nedali, ale příště to přijde. Tak to je. Fotbal vám někdy vezme, jindy vrátí. Se Spartou nám přidal, dnes sebral, ale v příštím zápase nám, doufám, zase přidá. Věřím, že když takto budeme hrát v Liberci, tak to tam padne.

Břevna, tyče, gól jediný! Baník nevyužil s Dynamem šance a počtvrté doma prohrál

Doma Baník ale nevyhrává. Proč?

Těžko se mi to hodnotí, když jsem doma hrál poprvé v sezoně. Ale co jsem viděl z tribuny, tak byli jsme až moc nervózní. A až moc chceme. To je největší problém. Venku jsme uvolněnější. Ale mám za sebou teprve první zápas, tak to nemůžu úplně hodnotit. Dneska jsme ale moc chtěli.

V poháru v Kroměříži jste odehrál skoro šedesát minut, jak jste se cítil při prvním ligovém startu v sezoně?

Super. Až jsem překvapený. Klidně jsem mohl dát hattrick. Bohužel. Takový je fotbal. Na první zápas to nebylo zlé. Budu makat, pracovat, co budu moci, abych byl co nejdříve ve formě.