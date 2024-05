Probíhala mezi kluby nějaká komunikace před zápasem, vzhledem k tomu, že hrozilo, že se po skončení mohou konat mistrovské oslavy?

V současné době se shromažďují všechny potřebné informace, stejně jako podněty od Policie České republiky. Naše pořadatelská služba a technický ředitel jsou s ní v kontaktu. Jakmile budou informace zpracovány, budu moci jménem klubu poskytnout nějaké vyjádření. V tuto chvíli by to však bylo bezpředmětné.

A existuje nějaký obecný postup při komunikaci klubů?Z osobní zkušenosti vím, že tyto kontakty samozřejmě probíhají, a to nejen při exponovaných zápasech, jako byl ten v sobotu. To znamená, že když do Boleslavi pojede Slovácko, postupuje se stejným způsobem. Vzhledem k tomu, že utkání bylo vyhlášeno jako rizikové již týden předem, předpokládám, že komunikace určitě probíhala. Nicméně potřebuji všechny informace a podněty od zmíněných subjektů.

Proč jste se jako klub rozhodli bránit vstupu diváků na hřiště po závěrečném hvizdu?

Je to velmi jednoduché. Musíte chránit svůj majetek, fanoušky na tribunách a aktéry zápasu, protože nikde není zaručeno, že mezi nimi nebude někdo, kdo by mohl napadnout hráče, trenéry, realizační tým nebo televizní štáb… Pokud to otočím, je to velmi jednoduché. Někdo něco pronese, někomu něco udělá a my se ocitneme ve stejné pozici jako nyní – že jsme tomu nezabránili, ať už pořadatelská služba nebo Policie České republiky.

Čekali jste, že tím vyvoláte tak negativní reakce?

Do toho se vůbec nechci pouštět… Nicméně si dovolím tvrdit, že při tak exponovaných zápasech by jakýkoliv klub požádal o to, aby Policie ČR byla v dosahu zasáhnout v případě potřeby, stejně jako to udělala Policie České republiky v Mladé Boleslavi. Policie dvakrát informovala fanoušky, aby nevstupovali na hrací plochu, ale přesto to udělali.

Mluví se o snaze zabránit škodám na majetku či zranění lidí. Už víte, jaké škody byly tedy způsobeny?

Nyní je zde společnost, která řeší led perimetry, poškození optických kabelů a další. Bude tedy pravděpodobně potřeba dodat informace o škodách, které vznikly na stadionu a v současné době činí přibližně tři miliony korun.