Zajímavá doba. Změny. A plánování nejbližší budoucnosti. V Dynamu České Budějovice se změnil majitel, na dotazy Deníku velmi ochotně odpověděl Emil Kristek.

Fanoušci se často ptají, přijdou se změnou vedení klubu změny v hráčském kádru? Odejdou Suchan a Trummer?

Samozřejmě monitorujeme trh, jednáme ve spolupráci s trenéry. Na hráče Suchana a Trummera i na ostatní hráče zatím nepřišla konkrétní nabídka, tak se není čím zabývat.

Trenér Lerch mluvil o příchodu brankáře. Přijde?

Také je vše v běhu. Je ale každému jasné, že pokud přijde nový gólman, musí být lepší než Janáček.

Chystáte změny v obsazení klíčových pozic klubu, jako jsou třeba manažerské posty…

Klub bude řízen představenstvem. Máme rozdělené jednotlivé úseky a důležité záležitosti budeme rozhodovat společně. Spíše než změny se management rozšíří. Připravujeme zintenzivnit činnost marketingu, komunikace a obchodu v co nejkratším termínu.

Vidíte reálně při současné síle kádru možnost udržení Dynama ČB v I. lize?

Všichni přece víme, že je to sport, fotbal. Podívejte se na Spartu, bojuje s Pardubicemi a měla toho plné zuby, aby vyhrála. Sport je vyrovnaný, dobrý výsledek může udělat i outsider. Jsme taky jenom lidi. Samozřejmě, že chceme udržet ligu a uděláme proto všechno, co bude v našich silách. Není to ale o tom, že musíme dat fotbalistovi astronomický plat. V minulé sezóně měli v Dynamu někteří hráči podle mě historicky nejvyšší platy, prémie, bonusy. A ptáme se, pomohlo to? Zachránili jsme se až v baráži. Touto cestou nemůžeme jít. Musíme hledat, ale především podržet vlastní odchovance jako je Zika, Čoudek, Ondra Novák. Jsem přesvědčený, že máme v akademii i další talenty.

Fotbalisté dokonce zvažovali, že nenastoupí do přípravy, podobný problém údajně nastal před generálkou s Riedem. Dluží klub hráčům výplaty?

No, to je zajímavá otázka. Takové situace se stávají všude na světě i ve větších klubech než je Dynamo. Nevím přesně, jak dlouho nedostali hráči mzdy, ale nemyslím si, že by nedostali zaplaceno déle než třeba dva maximálně tři měsíce, ale nakonec vždy vše bylo v pořádku. Dnes fotbalisté, ale i hokejisté nebo jiní sportovci dostávají v profesionálních klubech nadstandardní peníze, možná by normální smrtelník omdlel. V lize tak pobírá minimálně půlka týmu za měsíc tolik, co vy nevyděláte za půl roku, někdy možná i za rok. Bohužel, taková je doba. Ale respektuji to. Na druhou stranu mají podepsané profesionální smlouvy a měli by si ji přečíst a podle toho chovat. Takové chování je v rozporu se smlouvou. Poškozuje to klub i samotný sport. Nyní je klub v přechodové fázi a věříme, že v co nejkratším termínu vše dáme do nejlepšího pořádku.