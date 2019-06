„Do kádru Plzně je těžké se prosadit,“ přiznává autor šesti ligových gólů. Ve slezské metropoli by rád zůstal. „Udělám pro to maximum,“ slíbil.

Bude Opava další klub ve vašem fotbalovém životopisu?

Doufám, že bude. Za tu chvíli, co jsem tady, na mě udělalo opavské prostředí velký dojem. Zázemí hezké, stadion super, fanoušci fajn. Přeji si, aby mi to tady vyšlo.

Když uděláme sondu do minulosti, tak v památném pohárovém duelu, kdy Opava porazila Plzeň, jste v barvách Viktorie na městském stadionu skóroval…

Už mi stačili kluci připomenout, že jsem jim vstřelil branku. V hlavě mi ten zápas zůstane napořád. Jeli jsme do Opavy vyhrát, ale fanoušci domácí tým strašně nahecovali. Sice jsme vedli, bohužel pro nás zbývající část utkání byla v opavské režii.

Asi není příjemné pro hráče obrážet po hostováních a čekat na to, zda šance v Plzni přijde. Kdy jste měl nejblíže do plzeňského kádru?

Není to příjemné, když člověk na šanci čeká, ale co se dá dělat. Nejblíže jsem k místu v kádru měl, když jsem přicházel z Příbrami a do klubu přišel trenér Vrba, nakonec jsem ale skončil v Teplicích. Konkurence v Plzni je obrovská. Jsou schopni přivést kohokoliv z ligy. Člověk musí být top hráčem ligy, aby dostal pořádnou šanci.

Jste odchovancem Příbrami. Domů vás to netáhne?

V Příbrami jsem byl od deseti let, zažil jsem krásné chvíle, bohužel i sestup. Příbrami jsem se ale už přesytil. Něco mi chybělo k tomu, aby to bylo stoprocentní. Od začátku jsme si s manažerem řekli, že Příbram ne a budeme hledat něco jiného.

Netoužíte si už najít klub, ve kterém byste měl jasnou roli než pořád kočovat po hostováních?

Strašně rád bych, ale je to těžké. Musím pořádně odehrát sezonu, byl bych strašně rád, kdyby se mi to povedlo v Opavě. Všechno také záleží na Plzni, jak bude pan Šádek svolný k tomu mě kam pustit. Je krásné být hráčem Plzně, ale každoroční stěhování už mě tolik nebaví.

Opava je trochu z ruky od Příbrami, či Plzně. Nepřemýšlel jste o jiném klubu, bližšímu vašemu bydlišti?

Karviná byla ještě dál. (usměje se) Je mi v podstatě jedno, kde žiji. Nemám rodinu, nemusím se nikde vázat. Neřeším, zda jsem dvacet kilometrů od baráku, nebo tři sta. Jsem hrozně rád, že jsem dostal šanci se o ligu porvat v Opavě. Doufám, že to dopadne ke spokojenosti všech. Těším se na diváckou atmosféru. Ať už jsem hrál v Opavě s Plzní nebo s Karvinou, vždy bylo plno. Fotbal mě moc bavil, rád bych fanouškům ukázal, co umím.