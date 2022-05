Jiná možnost nebyla. „Všichni viděli, v jakém stavu byla hrací plocha. Voda se nám přes vstupní tunel dostala až do kabiny. Navíc nebyl ani předpoklad, že by se to zlepšilo, takže hlavní rozhodčí rozhodl, že utkání nebude sehráno. Zástupci obou klubů s tím takto souhlasí,“ uvedl delegát utkání Jan Zahradníček.

Rozhodnuto! Finále MOL Cupu bylo odloženo, trávník je pod vodou

Sudí Szikszay si s kolegy prošel hrací plochu devadesát minut před zápasem. Už v tu chvíli byla po průtrži mračen z šedesáti procent pod vodou. „Když přišla druhá vlna, už jsme předpokládali, že utkání budeme muset z důvodu nezpůsobilé hrací plochy a ochrany zdraví hráčů odložit,“ vysvětluje třiatřicetiletý arbitr.

„Ale musíte napřed udělat všechno proto, aby se utkání odehrálo. Zkusili jsme pětadvacet minut počkat, předpověď počasí ale nebyla příznivá, takže jiná varianta než utkání odložit nebyla,“ líčí.

Zástupci Slovácka i Sparty s odložením finále souhlasily. „Neměly s tím problém. Je to nejlepší možná varianta,“ míní Szikszay.

Podle Zahradníčka byla komunikace mezi představiteli klubů a rozhodčími standardní. „Slovácko chtělo utkání odehrát již ve čtvrtek, s tím ale měla kvůli nabitému programu v lize problémy Sparta, kterou o víkendu čeká těžké utkání v Plzni. Tento termín nebyl pro ni akceptovatelný,“ uvedl delegát FAČR.

Podle Zahradníčka by ale terén byl ve čtvrtek již regulérní. „Samozřejmě by záleželo na počasí. Pokud by nepršelo, hřiště by vodu vstřebalo, případně jsou tady odvodňovací kanály, ale to už jsou spekulace,“ dodal.