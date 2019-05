„Měl jsem balon na pravačku, tu mám jenom na opírání, chtěl jsem si balon přehodit a trefil jsem gólmana,“ vysvětloval hrdina zápasu a k prvnímu kolu baráže ještě dodal: „Je to super. Zasloužená výhra, nic lepšího jsme si nemohli přát.“

Měli jste výborný vstup do zápasu. Rozhodl o výhře?

Dlouho jsme takový vstup nezažili, vždycky je to příjemné. Škoda toho, nechci říct kontaktního gólu, ale gólu na 3:1. Kolem Matouška jsme byli čtyři hráči a dá nám tečovanou branku. Do druhé půlky jsme také vstoupili dobře. Nepustili jsme Příbram, až na poslední minutu, do žádné šance. Je to zasloužená výhra. Pomůže nám do dalších zápasů.

Tři branky jste dali už po sedmnácti minutách hry. Dařilo se vám, nebo to byly hrubky Příbrami?

Měli tam nějaké chyby, z kterých jsme těžili. Když dáte z první šance branku, to se pak hned líp hraje. Už před zápasem jsem říkal, že v naší lize se těžko zápasy otáčejí, to se dnes potvrdilo. Po vedoucí brance máte sebevědomí nahoře a daří se vám.

V základní části jste Příbram dvakrát porazili. Věřili jste si víc?

Jasně, věřili. Byli jsme na ně dobře připravení. Věděli jsme, že musíme nastoupit aktivně a dát rychlé branky. To se nám podařilo, trenérův plán vyšel.

Dal jste první branky na Slovácku a hned z toho byl hattrick. Co na to říkáte?

Super, konečně jsem tady dal gól. Když jsem přicházel do Slovácka, tak se psalo, že jsem přišel dávat góly. Nejsem žádný extra střelec, ale jsem rád, že to tam konečně spadlo. Doufám, že v těch zbývajících zápasech ještě nějakou branku přidám.

Jak jste viděl vaše branky? Můžete je okomentovat?

První ani nevím, jak to vzniklo, najednou jsem se ocitl sám před gólmanem. On vyběhl, tak jsem balon jenom trošku dloubnul kolem něho. Druhý byl po centru, ještě jsem trefil protihráče před sebou, možná bych ani góla nedal, trošku mu to lízlo koleno. Gólman balon chytil až za brankovou čarou. Trošku štěstí, to už jsem také potřeboval.

U třetí branky jste mohl poděkovat za asistenci příbramského Chaluše. Souhlasíte?

Ano, dobře mi to připravil. Přiznám se, že v první chvíli jsem nevěděl, jestli si mám balon ještě vzít, ale viděl jsem, že gólman nebyl na střelu z jedničky připravený. Zakončil jsem to dobře.

Pamatujete, kdy jste dal naposledy hattrick?

Ve slovenské lize v dresu Senice, hráli jsme proti Banské Bystrici. Myslím, že to bylo v sezoně 2014/ 2015.

Mohl jste přidat i čtvrtou branku..

Mohl, zbytečně jsem balon zasekl. Měl jsem to na pravačku. Tu mám jenom na opírání, dal jsem si balon doleva, pak už mi ho gólman vyrazil, ale máte pravdu, dalo se to zakončit.

Tušil jste, že by vám to proti Příbrami mohlo gólově vyjít?

Nechtěl jsem zakončit sezonu s nulou, vyšlo to super. Jak jsem vyběhl na rozcvičku, tak jsem věděl, že se cítím dobře. Už při odchodu mi manželka řekla, že dám gól. Všichni mi připomínali, že dám branku. Masér Edy mi dokonce předpověděl hattrick, to se vyplnilo. Super, super.

Je to pro vás ideální vstup do skupiny o záchranu?

Nic lepšího jsme si nemohli přát, bylo to důležité utkání. Odskočili jsme Příbrami na šest bodů, máme lepší vzájemný zápas. Doufám, že už se na nás nedotáhnou.