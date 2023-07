„Těžko uvěřit, že v roce 2023 už jsou to čtyři roky, kdy tu s námi nejsi, Šury. Navždy ale zůstaneš v našich srdcích a číslo 23 i nadále patří tobě, kapitáne!“ napsala fotbalová Sparta v dubnu na klubovém webu. Připomněla si tak bývalého kapitána Josefa Šurala, který v roce 2019 tragicky zahynul při nehodě autobusu v Turecku. Přesto se nyní na stránkách klubu objevilo číslo 23 u nového jména. Na soupisce ho měl zapsané Nelson Okeke, po nevoli fanoušků na sociálních sítích ale třiadvacítka opět zmizela.

Josef Šural v dresu Sparty | Foto: Deník/Ladislav Adámek

„Šuryho číslo je zpátky v týmu,“ upozornil v pondělí odpoledne na Twitteru uživatel Víťan Pivorád. Sociální síť se hned začala plnit nejrůznějšími reakcemi sparťanských fanoušků.

„No to snad ne! Já měla za to, ze ho slavnostně letos vyřadíme, aby navždy zůstal Pepovi,“ rozčilovala se například uživatelka nurbi a rozhodně ve fotbalové komunitě na twitteru nebyla sama. „Budu doufat, že je to jenom chyba,“ přidal se další z uživatelů twitteru.

Expert na marketing: Sparta to dělá skvěle. A ceny za fotbal? Záleží na divácích

„Sorry Sparto mám ťa rád nadovšetko, ale to nie je fér kvôli Šurymu, to si nezaslúžil. Srdciar Sparťan, ale predovšetkým bol to človek zo srdcom na dlani. Šury ja nezabudnem nikdy, brácho, česť tvojej pamiatke,“ přidal další fanoušek ze Slovenska.

To další lidé našli pro návrat čísla 23 větší pochopení. „Že se vrací číslo 23 je v pořádku. Věřím, že ho bude nosit vždycky osoba, která bude chápat kontext a bude vědět, že to není „pouze“ dvouciferný číslo na dresu. Zkrátka, bude si toho vážit,“ napsal na twitteru Zdeněk Koutský.

„A kde je problém? Sparta měla historicky spoustu ikon i z dřívějška, kteří bohužel umřeli a číslo se nevyřadilo. A nemyslím to špatně. Já v tom problém nevidím,“ dodal Ladislav Griga.

Po kritice číslo z webu zmizelo

Možná i kvůli vlně reakcí, která se na twitteru mezi fanoušky zvedla, ale číslo ze soupisky Sparty od jména Nelsona Okekeho ještě ten samý den zmizelo.

„Prostě na webu přehodili jeho profil z B-týmu do A-týmu. V B-týmu hrál s 23. Už to tam není, ale nic víc bych za tím nehledal,“ našel nejpravděpodobnější vysvětlení uživatel Kryštof.

Pardubice dražší než Sparta? Podívejte se, kolik dají fanoušci v Česku za fotbal

I podle rychlé reakce správců webové stránky Sparty se dá tedy říct, že se s největší pravděpodobností jednalo jen o chybu. I nadále tak bude číslo 23 ve Spartě patřit jen jejímu někdejšímu kapitánovi Josefu Šuralovi, který tragicky zahynul v roce 2019 při havárii klubového autobusu. V té době působil v tureckém Alanyasporu.