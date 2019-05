Už nebyl tak kritický jako před týdnem na Dukle, hra mužstva se mu ale zase vůbec nezamlouvala. Trenér Martin Svědík byl hlavně rád, že celek z Uherského Hradiště závěrečný letošní mistrovský duel výsledkově zvládl a s oddanými příznivci se rozloučil výhrou 2:0 nad oslabenou Karvinou. Poslední tři body fotbalistům Slovácka vystřelil dvěma góly Lukáš Sadílek.

„Musím poděkovat fanouškům, že se na to vydrželi dívat až do konce. Nebylo to hezké utkání. Náš výkon nebyl dobrý, ale vyhráli jsme, máme tři body a úspěšně jsme uzavřeli nejen nadstavbovou část, ale také celou sezonu,“ prohlásil Svědík.