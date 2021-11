„Nechápu, že jsme po našem druhém gólu úplně přestali hrát.,“ hněval se kouč Slovácka Martin Svědík.

„Místo toho, abychom byli daleko aktivnější, soupeře přitlačili a dali branku na 3:1, tak ustoupíme od naší hry a jsme nezodpovědní v některých věcech. Bohužel jsme na obranné polovině nechali soupeře strašně moc prostoru,“ láteřil dál.

Karvinský tým poté přidal na útočné aktivitě. Bleskové vyrovnání Bartošákovi překazila tyčka, Dramého střílený centr s velkými problémy vyrazil Nguyen.

Gól zaznamenal až v 81. minutě Túlio, který po centru Qoseho hlavou překonal Nguyena. „Byla to trestuhodná chyba,“ zlobil se. „Karviná ale byla hodně efektivní,“ přidal zklamaně.

Hosté mohli v závěru strhnout vítězství na svoji stranu, Bolek ale domácí podržel. Zkušený gólman nejprve vychytal Kalabišku a pak si poradil i s Hofmannovou střelou. Karviná tak se Slováckem utnula ligovou šňůru šesti porážek 0:2.

„Na konci nám chyběly přesnost a kvalita, abychom utkání třeba ještě překlopili na naši stranu,“ posteskl si.

Jeho týmu nevyšel ani začátek. Navzdory dvoutýdenní karanténě kvůli hromadné nákaze koronavirem a herní pauze Karvinští skórovali jako první. V 11. minutě Křapka nacentroval do šestnáctky a Papadopulos míč pohotově tečoval mimo dosah brankáře Nguyena. „Vstup do zápasu byl z naší strany špatný a moc profesorský,“ prohlásil.

Favorit však brzy převzal iniciativu a mohl skóre rychle srovnat, ale Sadílek hlavičkoval nad branku a Jurečkův gól naplatil kvůli ofsajdu.

Už po půl hodině hry trenér hostů Svědík poslal do hry druhého útočníka Ciciliu, jehož přítomnost byla hodně znát. „Nebylo na co čekat. Chtěl jsem to otevřít dřív,“ řekl. „Chtěli jsme za nepříznivého stavu zesílit útok, zvýšit aktivitu. I když jsme se tam kombinacemi dostávali, místy to bylo hrozně zdlouhavé. Chtěli jsme mít i jinou variantu při zakládání útoku,“ vysvětluje svůj tah.

Tým z Uherského Hradiště ve 37. minutě vyrovnal. Sadílek poslal do pokutového území míč, který Holzer přepustil volnému Hofmannovi a ten propálil Bolka. „Vyrovnání bylo velmi důležité,“ vnímá hostující kouč.

Hosté v 56. minutě otočili skóre. Aktivní Cicilia před brankou našel nepokrytého Kalabišku a bývalý karvinský hráč měl dostatek času i prostoru přesně zakončit.

Jenže favorit o náskok lacině přišel a další branku nepřidal.

Křídelník Slovácka Milan Petržela i přes remízu 2:2 na nedělní duel jenom tak nezapomene, protože zkušený fotbalista v devatenácté ligové sezoně v kariéře nastoupil k zápasu číslo 436, čímž vyrovnal Stanislava Vlčka, dosavadního rekordmana v počtu startů v české nejvyšší soutěži. Legendu Slavie brzy pokoří a stane v samotném čele žebříčku.

„Je to úctyhodné, neuvěřitelné číslo. Klobouk dolů před ním, jak se pořád udržuje,“ chválí svěřence.

Podle Svědíka má ale Petržela na to, aby starty přidával nejen na jaře, ale i v příštím ligovém ročníku.

„Milan je v dobré kondici, fotbal ho pořád baví. Navíc v současném fotbale je rychlost hodně důležitá a Milan z ní nic neztratil. V tom má obrovskou výhodu,“ míní.